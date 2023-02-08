初選案．第三天｜控方指彭卓棋曾稱　認同建立香港民族的理念

民主派初選案16名不認罪被告的審訊今(8日)進入第三天，主控官繼續讀開案陳詞。控方過去兩天，詳述戴耀廷及區諾軒等人在2020年3至4月提出初選計劃，戴並撰文發表「攬炒」言論，5至6月開始籌備初選，庭上並播出一段疑似在枱底拍下的新界西協調會議片段。及至同年6月底《港區國安法》生效後，初選仍如期舉行。控方昨開始講到被告吳政亨及鄭達鴻的角色，今會講及餘下14名被告。



控方今早先提及被告楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰的參選情況及政綱等，並提到彭曾在一論壇說：「不惜以肢體抗爭癱瘓政府、否決財政預算案。」又稱認同「建立香港民族」的理念。



《香港01》會跟進報道。



官提醒列席旁聽人士勿當成社交聚會

法官早前准部份被告在庭上使用電腦，法官陳慶偉今在早休後再作提醒，指他的批准只限於用電腦抄寫筆記，警告他們勿用電腦作其他用途，否則可能收回權利。陳官又提醒列席旁聽的人士，指他們到場僅是旁聽，非社交聚會，若果他們干擾聆訊，或需到移師他們到其他地方旁聽，警告他們切勿濫用權利。今有列席旁聽的被告包括：黃之鋒、袁嘉蔚、岑敖暉、朱凱迪、吳敏兒、馮達浚等。

被告彭卓棋。（夏家朗攝）

彭卓棋稱曾遊說街頭議會等抗爭

控方指，時任南區區議員彭卓棋，曾在論壇表示，進入議會將：「不惜以肢體抗爭癱瘓政府、否決財政預算案。」又稱會以議員身份支援街頭抗爭。他認同「建立香港民族」的理念，又呼籲支持者留意港島區選舉，以防「偽中間派」分薄票源，又表明：「共產黨要我跪，我哋係唔會跪。」

彭未能在初選中出線，沒有參選立法會。警方其後搜出的競選宣傳單張，當中彭稱初選為「對抗暴政的戰鬥」及「港人的最後集會」，並指他曾遊說在「街頭、議會、國際戰線」抗爭。

辯方爭議彭未用無差別字眼

庭上播出彭在初選論壇的發言，他稱：「聲討賣港派、港共派中間派、仲有袁彌昌。」彭亦說若當選，會否決財政預算案。彭的代表大律師盧敏儀投訴，指控方在開案陳辭中使用「indiscriminately(無差別地)」，但當時彭未有用過該字眼，控方回應會作修改。

被告楊雪盈。（夏家朗攝）

楊雪盈參與初選落敗

控方今陳情時提到，被告之一的楊雪盈，案發時是灣仔區區議會主席，她的參選政綱亦被納入控方案情，內容包括「五大訴求、議會過半是我們共同呼喚的將來」等。及後，楊出席港島區初選論壇，強調即使參選人有不同政治取態，仍可連結一起對抗政權；另她在記者會上呼籲港人在「國安法陰霾下」仍能站出來投票，又說：「保護番我哋嘅每一個香港人」。

袁嘉蔚等被DQ後楊頂替其位

楊最終在初選中落敗，宣布不會參選立法會，並呼籲支持者票投其他民主派人士，實現「35+」。及後，同區初選勝出的袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻被選舉主任取消參選資格，楊以「Plan B」身份頂替。

控方庭上播出於2020年7月9日，楊和其他民主派人士的記者會，楊發言稱每名初選參選人，是次都背負很大的責任，該決定亦有很大代價。

被告何啟明。(盧翔銘攝)

何啟明曾稱警方多次使用武力令多人喪命

控方續指，時任深水埗區區議員、民協副主席何啟明，曾在論壇表明：「反抗係我哋唯一嘅出路，我哋唔會同呢個極權有咩嘢好傾㗎嘞。」又指控警方多次使用武力令多人喪命。論壇上，劉偉聰向何發問時，透露何是首名簽署「墨落無悔」聲明書的參選人。何贏得九龍西區初選議席，並向選管會遞交提名表格。

被告劉偉聰。（夏家朗攝）

劉偉聰參選時曾稱議會是另一條戰線

同樣角逐九龍西區的時任深水埗議員劉偉聰，在初選中落敗，最後沒有參選立法會。控方指，劉在論壇發表的言論，包括：前線示威為極度重要的戰線，議會則是另一條戰線，盼能做到「裏應外合」；專制政府失信於民，而律政司司長及其他官員導致市民失去對司法獨立的信心。庭上播放論壇片段，片中劉回應同區參選人張崑揚（洋名Sunny）就有關法治的提問時，稱：「依然見到陽光，見到sunny sky。」隨即惹來犯人欄的被告發笑。

大批市民續在西九龍法院外排隊輪候公眾席，昨日傍晚已開始有人排隊。(詳看下圖)

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公眾席只餘下零星吉位

審訊進入第三天，仍有大批市民一早到法院輪候公眾席，早在昨日傍審訊散庭後，已有人在法院外排隊。司法機構已設了約400個公眾位置，以今早情況，旁聽席都有近八至九成入坐率，只餘下零星坐位未滿。然而聆訊期間有坐公眾席的人士睡著，要由司法機構的人員提醒。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告及各人的保釋條件。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC69/2022