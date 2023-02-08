初選案．首周總覽｜16被告聆訊開審　控方開案提及初選與攬炒

民主派47人涉嫌在2020年策劃民主派「35+」初選，其中16名被告否認串謀顛覆國家政權罪，料審訊需時90天，案件由2月6日起開審，並繼續在西九龍法院(暫代高等法院)審訊。控方在首星期先作開案陳詞，講述控方案情，提到戴耀廷等人提到要取得立法會「35+」議席，並如何在數月內把計劃茖實，並提到各被告如何涉及了事件，料至在第二周開始傳召控方證人區諾軒。



16名不認罪被告。(詳看下圖)

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▼部份被告到庭情況▼



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▼2月8日案情▼

審訊進入第三天，控方繼續作開案陳詞，並開始詳述各被告在案中的角色，主控官在是日聆訊中提及6名曾參與初選的被告，包括：彭卓棋、楊雪盈、何啟明、劉偉聰、黃碧雲，及施德來的部份，提到各人在參選期間的言行，包括他們在選舉論壇的言論，或是接受訪問時的回應等。

▼2月7日 西九龍法院外一早已有逾百人排隊輪候公眾席▼



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▼2月7日案情▼

審訊進入第二天，控方繼續讀出開案陳詞，承接首日提到戴耀廷等人在2020年起開始提及其初選及「攬炒」主張，第二日的審訊，大致已交代了整個初選計劃的時序(詳見下表)，又詳述戴曾提及的「攬炒十步曲」，又指出戴等人在2020年5月起，開始積極籌備初選，包括與不同地區人士開協調會議，並由組織民主動力眾籌及安排票站等。同年6月30日晚，《港區國安法》生效，戴耀廷及區諾軒仍稱初選合法。該選舉在同年7月舉行，選出了31名代表，包括27名被告。控方又播出一段其中一次協調會議的片段，但片段疑是在枱底下拍攝。

▼案發時序表▼



控方又開始講述16名被告在案中的角色，並先提到吳政亨，形容他是「關鍵角色」，指他雖然沒有參與初選，但卻有與戴一同計劃這次初選計劃。另外亦有提及鄭達鴻在案中的角色。

此外，案件連日有數以百計市民到庭旁聽，有些更在早一晚已在法院外排隊，然而有欲旁聽的市民稱，懷疑部份排隊的人是「排隊黨」。

第二日聆訊結束後，西九龍法院外已有公眾人士排隊輪候翌日的公眾席。(詳看下圖)

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▼2月6日案情▼

泛民47人初選案，16名不認罪被告的審訊正式展開，控方在首天聆訊中，先處理16名被告的答辯，及兩名近月才改認罪的被告伍健偉及林景楠。控方亦首次披露，4名認罪被告將轉作控方證人，包括：區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及林景楠。同日晚上，林開設的店阿布泰於旺角的分店，有人在其店外叫喊被捕。

控方同日下午亦開始讀出開案陳詞，指戴耀廷等人在2020年3至4月起，已開始提及其初選的計劃，並有在報章中提及「攬炒」概念，希望能在立法會取得35或以上議席，然後否決所有撥款及財政預算案等，令政府癱瘓，戴更說到：「來次真正的攬炒，死而後生。」

初選案正式開審，亦吸引了不少市民欲到庭旁聽，司法機構雖已安排了逾400個旁聽席位，可看到審訊直播，有市民為求取得一席，早於清晨5時許已在法庭外排隊，至早上更有逾200人輪候，另外，多國領事館亦有派員到庭聽審。至首日審訊完畢，傍晚7時許法院外又出現排隊人龍。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告及各人的保釋條件。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC69/2022