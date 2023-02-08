易通行．教學｜欠車輛貼如何通行？　逐一解構付費須知及申請方法

【易通行/車輛貼/車種貼/不停車收費】運輸署今日（8日）宣布，「易通行」不停車繳費服務將由2月26日上午5時起，正式於青沙管制區（即尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）實施，屆時所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消，換言之，駕駛人士必須使用「易通行」繳費。



那麼，未有「易通行」駕駛者當日能否行走青沙管制區？「衝收費亭」有甚麼後果？駕駛者如何申請「易通行」？將來有甚麼隧道會使用「易通行」？《香港01》歸類多個常見問題，逐一解答。



尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道來回方向及其連接道路將會由2月26日凌晨二時至上午五時臨時封閉，以方便進行關閉收費亭設施。（運輸署圖騰）

Q1 未有「易通行」駕駛者，2月26日行青沙管制區有何後果？

運輸署指出，屆時青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消，駕駛者必須使用「易通行」遙距繳付隧道費，即不接受任何停車繳費方式。駕駛者可以使用其他替代路線，如大埔公路或獅子山隧道來往九龍和沙田。

不過，如果駕駛者「衝收費亭」，隧道設有自動車牌識別技術，會以電子方式向登記車主發出繳費通知。登記車主在收到通知後，需於 14 個工作日內經 7-11 便利店、轉數快或在「易通行」客戶服務中心補交未繳的隧道費。

車主須將「易通行」繳費貼貼於車頭擋風玻璃上。（運輸署圖片網）

Q2 如要趕在2月26日前取「易通行」，申請時間多久？

運輸署指出，隧道費服務商需約五個工作天處理申請，之後再郵寄至登記地址。意味車主如果要趕在2月26日或之前取得「易通行」，最好在下周初或之前就要申請，時間會較為「鬆動」。

Q3 駕駛者應如何申請「易通行」車輛貼？

申請「易通行」方法有二：

1. 免費申請

車主在運輸署續牌時，可同時選擇申請車輛貼，隧道費服務商會將車輛貼寄至登記地址，收到車貼後需要到「易通行」官網登記車輛資料。

如果車主未到續牌時間，可於「易通行」網站或流動應用程式申請，或親身到隧道費服務商指定的客戶服務地點申請。

值得注意是，首次申請「車輛貼」免費，如需補領車輛貼，其後發出的每張車輛貼需繳付51元。

2. 購買車種貼

車主亦可直接到隧道費服務商全港各區指定客戶服務中心、客戶服務點，直接按車種購買車種貼，現時提供9款車種貼，私家車、電單車、輕型貨車等收費100元，中型貨車、重型貨車等則200元。

完成購買後，在使用「車種貼」前，車主需要預先透過「易通行」網站或流動應用程式啟動「車種貼」。

Q4 「易通行」如何扣數付款？

經運輸署免費申請「易通行」後，需到官網啟動「易通行」，車主可選擇不同電子繳費方式，連結自動付款，包括VISA、Mastercard、銀聯、PayMe、WeChatPay、AliPayHK、轉數快、八達通等。

自行購買車種貼並不適用自動付款，車主只可到客戶服務中心、服務點或 7-11 便利店增值。如車種貼餘額不足，將會收到電子繳費通知，於限期內繳費。

「易通行」支援各種電子繳費方式。（運輸署網頁）

Q5 「易通行」是如何運作？

「易通行」基本上與「快易通」無異，只是將來會以「易通行」全面取代。車主將「易通行」繳費貼貼於車輛擋風玻璃上，通過無線射頻識別技術（RFID）及自動車牌識別技術，辨識車輛登記號碼，系統會自動於預設的繳費戶口中扣除隧道費。

「易通行」系統運作



Q6 「易通行」和「快易通」會雙重收費嗎？

當一條收費隧道推行「易通行」後，該條隧道的所有「人手收費亭」及「快易通」行車線將會取消。車輛需使用「易通行」服務，繳付隧道費。

由於一條收費隧道不會同時有「易通行」或「快易通」服務，因此不會出現重覆收費情況。車主可以在車輛的擋風玻璃上，同時貼上「繳費貼」或「快易通」標籤。

Q7 「易通行」的預計推行時間表？

第一階段



青沙管制區（尖山隧道）：2023年2月；獅子山隧道：2023年3月；城門隧道：2023年3月



第二階段（2023年內）



香港仔隧道；紅磡海底隧道；東區海底隧道；大老山隧道



第三階段（2025年）



西區海底隧道；大欖隧道

