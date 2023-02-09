中大醫院申延5年始還40億貸款　CEO馮康強解釋原方案「有啲漏洞」

2021年9月開始營運的中大醫院，自2015年起分批獲政府借貸共40.33億元興建，原定今年3月起分10年連本帶利還款，政府稱「新冠疫情對該院財政構成極為負面影響」，擬容許院方順延五年還款，並提供15年公共醫療代替利息。

中大醫院行政總裁馮康接受訪問解畫，他強調醫院財政穩健，但承認最初制定還款期時或「有啲漏洞」，將興建期計算在內，「差唔多等於間醫院營運兩年，就已經即刻要還錢」，遂需申請延期。他又引述獨立財務顧問推算，指踏入營運第四年即2025年已可達收支平衡。

他提到中大醫院以服務香港居民為目標，亦強調發展具透明度的套餐式收費，助本港醫療體制改革，他有信心可獲立法會支持，「我哋唔係淨係一間只為咗賺錢嘅私家醫院。」



+ 4

獲政府貸款40億興建 今年下月起分10年償還

中大醫院自2015年起分批獲政府借貸共40.33億元興建，醫院於2021年落成，同年9月開始營運。院方原定今年3月起分10年償還貸款，不過醫衞局向立法會衛生事務委員會提交文件顯示，擬申請容許中大醫院順延五年還款，原因是新冠疫情對該院財政構成極為負面影響，如不獲政府支持，該院將無法維持營運。

有啲報道講到唔能夠營運，好係破產咁，其實唔係，一路都幾正面，亦係一如預料發展。 中大醫院行政總裁馮康

馮康：私營醫院一般啟用五年始達收支平衡

馮康解釋，由於醫療儀器設備昂貴，例如電腦斷層掃描、磁力共振等，亦有保養折舊耗損，私營醫院開始營運後一般需時五年，始達收支平衡，惟政府與中大早年訂立還款期時「訂得較緊」，「差唔多等於間醫院營運兩年，就已經即刻要還錢。」馮康續說，或與最初制定財政預算時的私人醫療市場情況相關，指當時較多內地醫療客，亦有不少分娩需要。

翻查資料顯示，中大於2014年建議發展及興建非牟利私家教學醫院，2015年立法會財務委員會同意政府貸款，翌年政府與香港中文大學醫學中心有限公司簽訂貸款協議和服務契約。

以2019年至2023年第一個五年期計算，醫院於2021年落成，「但有三年幾唔係營運，仲係起緊 (階段) ，係無得賺錢㗎嘛，所以當初還款期設計可能都有啲漏洞，唔係預測錯，而係設計本身有問題，先導致今日有修補需要。」他提到，較早時已預視需作延期還款方案，一年前已開始着手與政府磋商，惟受疫情影響，「所以依家先處理到。」

中大醫院行政總裁馮康馮康指，香港人是中大醫院服務的目標對象，亦強調發展具透明度的套餐式收費，「唔係淨係一間為咗賺錢嘅私家醫院。」(夏家朗攝)

提供12萬住院日數量取代延長還款額外利息

他強調醫院業務一直有增長，且預視未來三年隨着病床逐步增加，將會帶來更多收入，院方已委聘獨立財務顧問檢討預算，審視後確認預算合理，若落實順延還款，2025年將達收支平衡，2026年(營運第六年)起已達現金流正值，「所以係時間問題，唔係能力或者營運問題。」馮康指，因順延方案而預計原來應收的利息，將由該院於15年間提供12萬住院日數量取代支付，助公立醫院紓減醫療壓力。至於具體服務分布，則有待日後與醫管局續商討。

政府提交立法會文件指疫情嚴重影響中大醫院運作，對中大醫院財政更構成極為負面的影響。馮康承認疫情的確帶來部份影響，包括整體需求下降，但並非關鍵因素，「就算無Covid(新冠肺炎)，對一間私家醫院都唔會預期兩年內可以收支平衡，一般嚟講係做唔到。」第五波疫情嚴峻，中大醫院於去年3月至今年1月期間，共接收471名公立醫院轉介的新冠病人、161名公院轉介的非新冠病人，以及為公院轉介的病人提供了397次電療及54次化療，「最困難嘅時候都有幫醫管局手。」

我先營運咗16個月、200張床，其中50張拎咗去幫醫管局嘅，若果係依家呢刻，要我即刻即刻還錢的確係無法營運。 中大醫院行政總裁馮康

通關暫未見內地醫療需求增長

中大醫院由中大全資擁有，被問及中大再注資可能性時，他表示，校方資產全屬公帑，故有其限制，「始終醫院就係醫院，大學就係大學，要分開處理，唔可以乜嘢都撈埋一齊，中大始終係公營大學，受公帑支持，我哋始終係商業運作，就算我哋有好多社會使命都好，都需要分開」，但校方可透過網絡助籌募經費及捐款。立法會文件顯示，中大已向中大醫院注資逾26億元，當中包括由私人名義、私人基金和馬會捐款，以及中大發展基金所出資的5億元款項；另中大已於2022-23年度向中大醫院額外注資3.3億萬元，為中大於中大醫院興建時所收到的捐款。

至於通關後又能否開源？馮康指，暫未見太大內地醫療需求增長，即使是自費二價疫苗接種服務，「都唔係太多。」他強調，香港人是服務的目標對象，「我哋主要服務對象都係香港居民，目標係點樣做好服務，幫到香港居民。令到醫療體制有個好啲嘅平衝，紓緩醫管局壓力。」

他續說，中大醫院發展套餐式收費亦是長遠策略之一，冀令醫療收費更透明，長遠亦盼推動其他私院及醫療集團採納，協助醫療體制改革。院方已於官網列出292個包括日間及住院手術服務價格，佔總體可提供的6成，95%入院病人可有財政預算，「全部都明碼實價，希望未來比例可逐步增加。」

被問到中大醫院會否因肩負使命，反成營運掣肘？馮康指，手術項目若以逐項收費運作，的確較套餐式收費盈利較多，但此舉有違成立初衷。立法會衞生事務委員會本周五將討論中大醫院貸款方案修訂，他有信心可獲支持，「都想帶出醫院社會角色，唔係淨係一間為咗賺錢嘅私家醫院。」

如果我哋成立目的係要賺大錢嘅，好似地產項目咁樣嘅，咁呢樣野就唔應該係中大做啦，係咪？應該搵個地產公司做。 中大醫院行政總裁馮康

中大校董會盼建議獲得立法會支持

中大校董會昨日開會討論中大醫院申順延還款，校董會指，大學充分理解醫院面對的嚴峻挑戰，成立中大醫院是中大服務香港市民的重要承諾之一，大學十分樂見政府提出今次建議，並承諾全力支持中大醫院向醫務衞生局提供額外醫療服務，以代替償還順延還款的利息，亦期盼建議能獲得立法會支持，並十分感激政府和中大共同合作，確保中大醫院繼續履行使命，引領醫療保健的創新與突破。