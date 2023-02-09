初選案．第四天｜庭上播林景楠發言片　吳政亨犯人欄內舉中指

泛民47人初選案，16名被告否認串謀顛覆國政權罪的審訊進入第四天。審理案件的西九龍法院昨午發生爆玻璃事件，大樓3樓有玻璃疑遭人從外射擊至一塊玻璃出現一圓形破洞，令玻璃破裂。警方今日明顯加調人手在法院外戒備，並有警犬協助巡邏。



主控官在過去3天交代了事件經過，己提及8名被告的角色等，今(9日)會繼續詳述何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷及林國雄等人參與初選的情況。《香港01》會跟進報道。



此外，庭上播放新東初選論壇各參選人的發言時，承認控罪和將會任控方證人林景楠，在發言時講及黃色經濟圈後，在犯人欄的吳政亨做出舉中指手勢。



西九龍法院昨發生爆玻璃事件，法院外今日明顯加強保安。(詳看下圖)

何桂藍曾稱要與中共周旋到底

控方陳詞指，自稱本土抗爭派的《立場新聞》前記者何桂藍，在報名參加初選當天，同時在Facebook稱在國安法壓境下，反抗才可改變香港的宿命，「議會要去助燃場運動， 而唔係再拖抗爭嘅後腿」、「用盡一切方法同中共周旋到底」。她另提到，需要取得議會過半主導權，才可「逼出一個北京冇可能接受到嘅局面。」

何桂藍。(資料圖片)

被DQ後發文呼籲西方國家介入

控方又指，何在初選論壇上曾稱：「要奪取主導權，將立法會變成我哋既武器。」又形容議會不再是「一個議事的殿堂」而是「一個抗爭陣地」若她勝出初選後，她稱會參選立法會，並和其他本土抗爭派參選者出席記者會，重申會堅定不移對抗政府。其後，何被選管會取消參選資格後，隨即發文呼籲西方國家介入，並支持「攬炒」主張，重申「強烈反抗」才是唯一出路。

主控官提及2020年7月15日的本土派記者會時，代表何的大律師表示何在該記者會上未有發言，法官李運騰則指，控方是以串謀作出指控。

陳志全。（資料圖片)

陳志全曾稱會全力否決財政預算案

而在初選中勝出的時任立法會議員陳志全，在2020年3月透過他與譚得志主持的電台節目《人民主場》，表明他會以人民力量主席的身份，全力支持「35+」計劃。陳參選後亦曾表示，抗爭的每條戰線，包括街頭、網上、議會、國際及黃色經濟圈戰線，都「不容有失」，重申會不惜運用基本法賦予立法會議員的全力否決財政預算案，迫使行政長官重啟政改，回應五大訴求，達至雙普選。他在初選論壇又曾稱，在議會的抗爭需要升級，令政府通過「惡法」及撥款的難度提高，承諾會協助離港的逃犯。

鄒家成獲准保釋。(張浩維攝)

鄒家成曾稱要建立民族以對抗中華民族

控方又指，自稱本土抗爭陣營的鄒家成，與認罪的梁晃維、張可森草擬「墨落無悔」聲明書，解釋稱初選需要一份確切文件，證明參選人會按照協議參選立法會，以至進入議會後會履行承諾。鄒參選後，曾稱要宣揚「香港民族」理念，並與議會制度「攬炒到底」，表明進入議會便要以「任何手段」癱瘓每一個會議，在論壇中指議會需要具備「攬炒」意志的抗爭者衝擊體制，更提出分裂國家思想，如他指其參選目的，是要「建立一個民族出嚟」以對抗「中華民族的入侵」。鄒在初選中勝出後，在本土抗爭派的記者會，提到要讓「本土成為主流」。

林卓廷形容判決是遲來的公義。（羅君豪攝/資料圖片）

控方指林卓廷持續抵毀政府

時任立法會議員、民主黨副主席林卓廷，競選期間聲言要爭取「五大訴求」及對抗警暴、極權，並在論壇中稱中央制訂國安法「全方面鎮壓」港人，而他的論壇筆記，內容包括：「財政預算案會否投反對？⋯其實我係立法會四年沒有贊成過財政預算案」；「鬧不簽墨落無悔？因為尊重戴教授，他的決定有他的理據。」林在初選出線並報名參選立法會，其後港府宣布押後選舉，林持續詆毀政府，如稱堅守「議會戰線」能夠配合街頭抗爭及國際聯繫，延續「三線」抗爭策略。

控方又在庭上播放新東初選論壇各參選人的發言時，承認控罪和將會任控方證人林景楠，在發言時講及黃色經濟圈後，在犯人欄的吳政亨做出舉中指手勢。

第四被告梁國雄，否認組織未經批准集結，及參與未經批准集會。(資料圖片)

梁國雄曾稱要奪全面否決權制衡中共

至於前立法會議員、時任社民連主席梁國雄，控方指他發文稱社民連要為港人奪得「全面否決權」制衡中共，以本地抗爭運動，引起國際社會支援，又提到他會延續議會、街頭和法庭三面抗爭。梁在初選論壇上指，他未有簽署「墨落無悔」聲明，是因覺得聲明與35+初衷重複，並指他多年議員生涯中都否決財政預算案，另在國安法實施後，他發文籲選民繼續反抗政權。梁最終未有勝出，其後在Facebook發文，承諾不會參選立法會，亦指關於初選違法的言論毫無根據且「引人發笑」。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告及各人的保釋條件。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC69/2022