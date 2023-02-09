香港銀行學會洩1.3萬名會員個人資料　私隱專員公署發通知促糾正

私隱專員公署今日（9日）發表調香港銀行學會資料外洩事故的調查報告，事件導致超過1.3萬名會員及約10萬名非會員的個人資料外洩。公署認為學會違反了 《私隱條例》保障資料第4(1)原則有關個人資料保安的規定，已向學會送達執行通知，指示學會糾正以及防止有關違規情況再發生。



署理首席個人資料主任（合規及查詢）郭正熙。（陳葆琳攝）

香港銀行學會早前向公署通報資料外洩事故，指其名下六台載有個人資料的伺服器遭勒索軟件攻擊及惡意加密，一名黑客威脅學會將該些伺服器內的檔案上載至互聯網，並要求學會支付贖金，為已被加密的檔案解鎖。

公署批學會風險意識及個資保安措施不足

私隱專員鍾麗玲認為，學會在資料保安風險意識及個人資料保安措施方面存在不足，包括資料保安風險管理欠佳、資訊系統管理有欠妥善，及未適時啟用多重認證功能。

署理首席個人資料主任（合規及查詢）郭正熙指，學會欠缺有效的資料保安風險管理機制，在保養關鍵的網絡設備上對服務提供者採取寬鬆態度，導致載有個人資料的資訊系統的保安措施無法有效應對網絡安全風險和威脅。



私隱專員經調查後認為，學會沒有採取所有切實可行的步驟以確保涉事的個人資料受保障而不受未獲准許的或意外的查閱、處理、刪除、喪失或使用所影響，因而違反了 《私隱條例》保障資料第4(1)原則有關個人資料保安的規定。私隱專員已向學會送達執行通知，指示學會糾正以及防止有關違規情況再發生。

促設保障資料主任

郭正熙建議，機構使用資訊及通訊科技處理個人資料時，應提高警覺，防止黑客攻擊，定時進行風險評估，並設立個人資料私隱管理系統，循規使用及保留個人資料，而且有效管理個人資料的整個生命週期。



公署亦建議，機構委任專責人員作為保障資料主任，提升資訊系統管理，包括制訂有效的修補程式管理程序，盡早修補保安漏洞，並且確實執行數據備份，制訂數據備份政策定期備份含有重要資料的系統，同時妥善監督服務提供者。