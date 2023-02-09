給十九歲的我｜私隱公署今聯絡英華：倘使用資料目的有變需取同意

以英華女校學生為背景的紀錄片《給十九歲的我》在爭議聲中暫停公映。個人資料私隱專員鍾麗玲表示，公署十分關注事件，本周一（6日）已主動聯絡學校，收集與個集個案相關資料，正等學校回覆。她又提及，《私隱條例》明文規定，倘使用資料的目的有變，需要取得當事人同意，而相關「同意」亦可撤回，



▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼



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鍾麗玲續指，無論長幼，應得到個人資料保障及尊重，被問及如何平衡事件中的「法理情」，她指，應交予相關單位考慮。

鍾麗玲指，目前不會評論事件，希望了解情況之後，在保障個人資料的大前提方面，向雙方提供適切意見，視乎情況，不排除向學校作出指引。

▼《給十九歲的我》影片截圖▼

