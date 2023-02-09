給十九歲的我｜私隱公署今聯絡英華：倘使用資料目的有變需取同意
撰文：陳葆琳
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以英華女校學生為背景的紀錄片《給十九歲的我》在爭議聲中暫停公映。個人資料私隱專員鍾麗玲表示，公署十分關注事件，本周一（6日）已主動聯絡學校，收集與個集個案相關資料，正等學校回覆。她又提及，《私隱條例》明文規定，倘使用資料的目的有變，需要取得當事人同意，而相關「同意」亦可撤回，
▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼
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鍾麗玲續指，無論長幼，應得到個人資料保障及尊重，被問及如何平衡事件中的「法理情」，她指，應交予相關單位考慮。
鍾麗玲指，目前不會評論事件，希望了解情況之後，在保障個人資料的大前提方面，向雙方提供適切意見，視乎情況，不排除向學校作出指引。
▼《給十九歲的我》影片截圖▼
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《給十九歲的我》發生甚麼爭議？
一文睇清《給十九歲的我》事件的時間線，兩位被拍攝的主角學生，均指不認同公映，更寫下萬字長文質疑權益不受重視，而其中一位學生阿佘指出學校以一張十年前的通告作為證據，最終她...詳情請看。
張婉婷對《給十九歲的我》事件有什麼回應?訪問李慧詩事前沒有溝通?
張婉婷在風波後首度接受訪問，張導承認有份參與的學生未簽同意書，而上月張婉婷在接受訪問時，自爆冇得允許入場偷拍，仲試過冒市長簽名。訪問李慧詩事件，張婉婷指出，在拍攝之前其實是有溝通：或者中間有甩漏。電影的所有收益，都會...詳情請看。