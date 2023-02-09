公民科︱22個內地考察團曝光　參觀東江縱隊紀念館　學習保家衞國

公民與社會發展科（公民科）本學年在中四級推行，要求高中生至少要到內地考察一次。教育局今日（9日）向全港中學發信，擬定了22個內地考察團，主要參觀廣東省內城市，以培養學生認識及保育歷史文化，了解國家優秀文化傳統，認同維護文化安全是維繫國家、民族團結和國家穩定的重要基礎。



各考察團有不同行程景點，當中包括東江縱隊紀念館，以認識抗日歷史事蹟，學習保家衞國；大鵬所城，認識鴉片戰爭首戰歷史；深圳市工業展覽館，反思個人對國家的貢獻，及如何防止洩露科技產業的機密資訊等。當局將於本月22日舉行簡介會，有意參加考察團的學校須就3月1日前報名。



內地考察團其中一個行程，會參觀東江縱隊紀念館，以認識抗日歷史事蹟，學習保家衞國。（互聯網）

▼公民科22個內地考察團行程▼



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教育局擬定22個內地考察團，行程一至三日不等，地點涉及廣州、深圳、佛山、珠海、澳門、惠州、肇慶、開平及潮州，主題涵蓋歷史文化保育、文化遺產保育、創新科技、航天科技、經濟發展等。

令學生認同民族團結和國家穩定重要基礎

當局揀選了多個行程景，要求學生認識及保育當地歷史文化，了解及認同維護國家文化安全，對應《香港國家安全教育課程框架》，研習與國家安全有關的當代議題，例如領土爭端、經濟危機等，並了解國家優秀的文化傳統，認同維護文化安全是維繫國家、民族團結和國家穩定的重要基礎。

學生將會參觀大鵬所城，認識鴉片戰爭首戰的歷史，了解保家衛國、不屈不撓的精神，並認同維護國土安全和軍事安全對國家的重要性。（大鵬新區政府相片）

部份行程景點及學習重點：



東江縱隊紀念館，認識抗日歷史事蹟，學習保家衞國、不屈不撓的精神，並認同維護國土安全和軍事安全對國家的重要性



大鵬所城（包括：大鵬所城海防博物館、賴恩爵振威將軍第、劉起龍將軍第、東門街南門街、正街和古城門等），認識鴉片戰爭首戰的歷史，了解保家衛國、不屈不撓的精神，並認同維護國土安全和軍事安全對國家的重要性



深圳市工業展覽館，反思個人及香港可在國家經濟發展上掌握的機遇和擔當的角色；反思如何防止洩露科技產業的機密資訊，認同維護科技安全的必要性



廣東省博物館，欣賞國家優秀的文化傳統，認同維護文化安全是維繫國家、民族團結和國家穩定的重要基礎



創新科技企業（如「優必選」、大疆教育體驗中心等），認識內地創新科技的最新發展，以及所帶來的機遇及挑戰，以培養對創新科技的興趣



愛飛客航空科普基地（包括參訪馮如雕像、航空文化展廳、航空文化大講堂），欣賞中國航空之父馮如對國家航空發展的貢獻及愛國的情懷、感受國家在航空科技的發展實力



內地考察團參觀深圳市工業展覽館，以反思個人及香港可在國家經濟發展上掌握的機遇和擔當的角色；反思如何防止洩露科技產業的機密資訊，認同維護科技安全的必要性。（互聯網）

有意參加考察團學校需於3月1日前報名

教育局指出，由於內地交流活動因疫情停辦數年，預計學校可能需要較充裕教師照顧學生，故此於本學年推出一次性的特別人手安排，容許學校在1：10師生參加比例之上，申請額外增加1至2名全額資助的隨團教師名額，有關安排只適用於中五級，不能被視為恆常安排。

當局將於本月22日（周三）與行簡介會，講解最新行程安排，有意參加考察團的學校，需於3月1日或之前向當局報名。