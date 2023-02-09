教大張仁良批臨政學生會「有冇搞錯」　有選舉自然會恢復學生會

《港區國安法》實施後，多間大學不承認學生會地位。香港教育大學校長張仁良今日（9日）最後一次以校長身份出席傳媒春茗，8月即退休的他，回應學生會問題時，批評之前的學生會過去5年均是臨政形式，「選舉又冇，閣又冇，claim（聲稱）自己代表學生，唔知佢點代表學生」，他又指若有學生組織能組閣、有選舉及有代表性，學生會自然會恢復，「揾個friend出嚟你幫我組下一個閣，有冇搞錯？Something must be wrong！（肯定有些事錯了）」



教大今舉行傳媒春茗。(何瑞芬攝)

教大去年1月不再承認學生會，並暫託約900萬資金。教大校長張仁良今出席傳媒春茗，被問及會否恢復承認學生會時稱，學生會過去5年均是臨政性質。他指，情況維持兩三年後，認為應要制止，故當時是由他叫停學生會。

後尾兩三年嗰班友閣都唔鬼組，個會長揾佢個friend組，選舉又冇，閣又冇，claim（聲稱）自己代表學生，唔知佢點代表學生。 教大校長張仁良

至於何時能復辦學生會，張仁良稱，將來若有學生有機會組成內閣，亦有選舉，具代表性，「就會有返」。他又說:「我唔鍾意一個臨時學生會，冇選出嚟人都冇個，又冇人組閣，又揾個friend出嚟你幫我組下一個閣，有冇搞錯？Something must be wrong！（肯定有些事錯了！）」

對於近期電影《給十九歲的我》的教育爭議，張仁良坦言未看電影，但自己是導演張婉婷及羅啟銳「Fans」，尤其喜歡《秋天的童話》，近期亦在Netflix 重温，每每看都感慨自己留學生活辛酸，亦認為《玻璃之城》也很好看。他稱不便評論電影近期爭議，但佩服導演用十年拍一套電影，「個毅力真係相當好。」

回顧10年校長生涯，張仁良稱難忘學校由「教育學院」升格成「教育大學」，又形容過去反修例事件及疫情都是些不尋常事件，「唔想用開心唔開心形容，外圍事件都係學習機會。」

8月即將交棒予學術及首席副校長李子建，張仁良指交接工作十分順利，形容是無縫交接，「我office同佢office係隔離」。李子健則稱不會用「交接」來形容，是正準備中，未來會有新發展公布。