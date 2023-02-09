土耳其地震｜消防處叮囑隊員每日致電家人報到︰平平安安一齊返嚟

土耳其南部在本周一（6日）發生7.8級地震，至今釀成逾1.5萬人死亡。港府昨（8日）派出保安局、消防處、入境事務處及衞生署組成的59人搜救隊，前往當地協助搜救工作。消防處處長楊恩健日前對隊員講話，叮囑他們將安全放在首位，每日致電家人報平安，「平平安安咁去，平平安安咁一齊返嚟。」



叮囑隊員須將安全放在首位

保安局今午表示，搜救隊已到達土耳其伊斯坦布爾機場，即將前往阿達納災區協助救援。消防處隨後在社交平台發布名為「重任在肩，鐵志在心」的短片，講述消防員出發前所舉行的送別會。

消防處處長楊恩健在會中便對加入搜救隊的隊員表達謝意，指非常尊重他們對消防行業的貢獻，秉持「救災扶危，為民解困」的信念。他叮囑隊員須將安全放在首位，「平平安安咁去，平平安安咁一齊返嚟。」

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衞生署為搜救隊提供疫苗接種

楊恩健亦勸喻隊員，必須顧及在背後支持的家人，並祝他們工作順利。「希望你哋日日都可以打到電話返屋企，報個平安畀佢地聽。」

此外，短片中亦提到衞生署為隊員提供疫苗接種，心理服務組亦提供行動前的心理解說，最後整裝待發，在消防處處長的送別下，登上前往土耳其的航班。