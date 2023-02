紀錄片《給十九歲的我》連日來引發多項爭議事情,亦令人反思與人物相關的紀錄片涉及的倫理道德應如何處理。10多年前曾拍攝紀錄片《KJ音樂人生》的主角、音樂家黃家正今日(9日)傍晚亦在個人facebook專頁發文,重提拍攝紀錄片的內情,指當時家庭關係緊張的時候,曾三番四次向導演提及不能將相關片段播放,惟事與願違,故最後他亦沒有出席電影的宣傳活動。對於《給》一片引發的爭議,他這樣回應:「I suffered from this for 14 years,在此沒有更多人比我更加有發言權。」



2009年上映的紀錄片《音樂人生》由張經緯執導,拍攝被喻為音樂天才的黃家正的成長故事。(《音樂人生》劇照)

黃家正今日於FB撰文,談及當年拍攝《音樂人生》前後的心路歷程。(黃家正FB專頁圖片)

《音樂人生》當年口碑極佳。(電影海報)

