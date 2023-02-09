內地2.20實施「往來港澳人才簽注」　6類人才5年內可無限來港

內地出入境管理局今（9日）宣布，由2月20日起，在粵港澳大灣區內地城市試點，實施「往來港澳人才簽注」政策，符合資格的六類人才，申請成功後可在有效期內，多次往來香港，每次逗留不超過30日，遠高於目前商務簽注的七日期限。港府表示歡迎新措施，認為可促進大灣區內的人才互動，達至互利雙贏。



往來港澳人才簽注式樣。（中華人民共和國出入境管理局）

新簽注每次逗留香港不超過30日

內地政府公布，由2月20日起，實施新措施「往來港澳人才簽注」，符合內地當局訂定的資格的六類人才，包括傑出、科研、文教、衞健、法律及其他人才，可申請有效期五年、三年或一年的人才簽注。申請成功者可在簽注有效期內，多次往來香港，每次逗留不超過30日，遠高於目前商務簽注的七日逗留期限。

惟新措施未實施前，根據現行安排，訪港內地居民必須持有有效的《往來港澳通行證》（雙程證），以及相關赴港簽注，由內地當局受理、審批及簽發。

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傑出人才，即對大灣區建設發展作出重大突出貢獻或者灣區急需的頂尖人才；

科研人才，即大灣區科研機構副高級以上職稱人員；

文教人才，即大灣區高等院校副高級以上職稱人員；

衛健人才，即大灣區副高級職稱以上衛生健康專業技術人才及衛生研究人才；

法律人才，即參與在香港、澳門法律仲裁程序的內地仲裁員，處理內地與香港、內地與澳門投資爭端的內地調解員等；

其他人才，即大灣區人才、科技主管部門認定的高層次管理和專業技術人員。



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港府︰可促進大灣區人才互動達至雙贏

港府表示，新措施可便利大灣區內地人才南下來港，交流包括科研、文科、衞健、法律、商務等交流訪問，將大大提高合資格高端人才訪港的便利性。港府又指，香港與內地剛全面通關，相信措施可促進大灣區內的人才互動，達至互利雙贏，會繼續與內地當局保持緊密溝通。

此外，若持有人才簽注的人士，同時符合較早前港府擴展的「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利先導計劃」，亦可持訪客身份，在本港參與指定短期活動，但無須申請工作進入許可。