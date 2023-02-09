通關｜羅湖口岸僅三部機檢查「黑碼」　市民鼓譟︰好多人爆粗推人

香港與內地恢復全面通關踏入第五日，雖然已取消核酸檢測及配額要求，但港人過關仍需填寫健康申報，即簡稱「黑碼」。有讀者周四（9日）過關到深圳探望親人，惟回程時因羅湖口岸僅開放三部閘機檢查「黑碼」，加上現場流動數據及無線Wifi網絡不穩，部份旅客未填寫健康申報亦照舊排隊，以致現場亂作一團，旅客爭先恐後，甚至「爆粗插隊」，最終排隊等待一小時，「我媽媽等到腳好痛，腰又痛。」



▼2月6日 羅湖口岸重開後首批市民及旅客出境▼



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香港與內地本周恢復全面通關，署理行政長官陳國基早前提到，「黑碼」為內地的要求，坦言明白以手機填寫健康申報，會為部份長者帶來不便。他又稱，內地制定相關要求，必定有其原因，表示會與內地當局商討改善流程，甚或取消相關要求。

讀者︰出關頗為順利 惟二維碼數量不足

讀者李小姐向《香港01》訴苦指，今日為疫情爆發後，三年來首次到深圳探望已達100歲高齡的嫲嫲，惟過關的流程並不順利。但她仍讚賞早上離港時，關口秩序良好，港鐵亦安排員工協助旅客填寫健康申報，並加設臨時座位讓長者休息。

但她指，印有二維碼的展板仍略嫌不足，以致人群聚集掃碼，因此建議政府可在網頁上傳二維碼，讓市民在出門前預先完成健康申報；或在九龍塘、紅磡等港鐵站內，放置相關二維碼，市民在東鐵則有充裕時間填寫。

回程大排長龍 不懂填寫健康申報照舊排隊

惟李小姐下午5時經羅湖口岸回港時，現場亂作一團。李小姐表示，由於入境大樓外所提供的二維碼展示板稀少，亦沒有職員即場提供教學，部份旅客以為持有去程的健康申報便可過關，部份則不懂填寫健康申報亦照舊排隊，以致檢查閘口嚴重擠塞，大排長龍。

僅三部閘機檢查黑碼 等足一小時

她稱，當時羅湖口岸僅開放三部閘機，雖然旅客數量並不多，但以長者為主，同時因檢查「黑碼」的樽頸位，最終需排隊等待一個小時。過程中更有部份旅客插隊，甚至推走圍欄。「好多人等到講粗口，又推人，尤其由一堆人變樽頸位三條隊嗰度，好多人爭先恐後，非常混亂！」

▼2月6日羅湖口岸重開▼



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羅湖口岸無線網絡及數據不穩定

李小姐估計，除了長者不懂使用手機外，關口的無線網絡及流動數據不穩定，亦是釀成「大塞車」的原因之一。例如她的手機在入境大樓，便無法收到訊號，無線網絡並不能連接，相信部份旅客因此無法順利申請「黑碼」。

她續指，父親已年屆73歲，母親亦有66歲，難以忍受過關如此人多擠迫，因此期望當局可加開閘口：「回程等嗰一個鐘，我媽媽話腳好痛，腰又痛。」

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民政事務總署在18區設立支援站

民政及青年事務局局長麥美娟今日在社交平台表示，得悉不少市民取得「黑碼」有困難，因此民政事務總署聯同地區組織，已在18區設立支援站，協助市民處理有關程序，笑稱：「民政幫緊你幫緊你！民政處同事又出動！」