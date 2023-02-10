易通行｜到場申請大排長龍　的士司機卡缺貨與職員爭執斥混亂

「易通行」不停車繳費服務將於本月26日在青沙管制區實施，運輸署日前累計寄出36.3萬張（佔持牌車輛約45%）「車輛貼」，由於登記至收取「車輛貼」需時5個工作天，署方呼籲車主盡快申請。自實施日期曝光後，連日來都有大批商用車主或司機到「易通行」客服中心辦理申請。

今早（10日）記者到葵涌的客服中心觀察，人龍延伸至門外持續有十多人在輪候辦理手續，當中不乏的士司機，原來該辦事處的電腦系統一度故障要暫停申請服務，排頭位的司機等了1.5小時。與此同時，辦事處門外張貼通告，寫明「的士司機卡暫時缺貨」要待下星期才有貨，有司機一度與職員起爭執，批評當局安排混亂。



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運輸署前日（10日）宣布「易通行」將於本月26日上午5時於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）實施，呼籲未申請車輛貼的登記車主盡快提出申請。隧道費服務商需約5個工作天處理車輛貼申請，登記車主請預留足夠時間申請。

「易通行」設有4個客服中心和3個服務點，位於葵涌的客服中心昨天（9日）已有司機在網上抱怨申請大排長龍。記者今早11時到上址觀察，訪問到排頭位的職業司機陳先生。

電腦故障排頭位司機等候1.5小時

該客服中心服務時間為朝十晚九，陳先生提早半小時、即上午9時半到來等候，無奈辦公室電腦系統一度故障，令他接近11時才完成手續，換句話說花了1.5小時。他表示，整個政策推行得太急，籌備得比較差，他住新界區甚少行車經過隧道，改用「易通行」收費其實沒有方便到他。

辦事處外一度張貼告示解釋電故障，數名職員一直待在人龍當中，向辦理人士提供協助及檢查所需文件，待系統恢復後，在櫃枱辦理時間大概15分鐘便能完成。場內另一張通告則說明「的士司機卡暫時缺貨」，預計待下星期初才返貨，辦事處只能為其他商用車主或司機提供申請服務。

易通行的電腦系統一度故障暫停申請，門外亦貼有的士司機卡暫時缺貨的告示。（林靄怡攝）

私家車車主或司機申請「車輛貼」，相對商用車主或司機尚算容易。的士司機業界日前已批評當局操之過急。的士司機王先生今日特意到場申請「的士司機卡」，到場才看到辦事處張貼通告表示缺貨。

「的士司機卡」缺貨惹爭拗

王先生即場詢問職員時發生少許爭拗，他問可否留下個人資料，待有貨時通知他到來，惟職員表示不可以。王先生批評，整個安排混亂，今日特意過來辦來申請的士司機卡，影響他開工。

王先生指，整個安排混亂，今日特意過來購買司機卡，影響工作。（林靄怡攝）

連他在內一共4位的司機共用一部的士，改用「易通行」收費方式後，需要每次交更時，都要收走自己的司機卡，做法較為麻煩。但他承認，新措施實施後行經隧道時的方便度，的確會大大提升。

「易通行」網站有隧道分帳教學

的士司機共用一輛的士，存在隧道費分帳問題，「易通行」網站提供教學，分別向商用車公司和商用司機作出介紹。