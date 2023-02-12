渣打馬拉松．最新｜跑手濕熱天氣參賽　暫8人送院　6人情況穩定

渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）今日（12日）舉行，是香港新冠病毒抗疫復常後最大型體育賽事，共有3.7萬名選手參賽。全馬及半馬起點位於尖沙嘴彌敦道，當中全馬跑手更會跑上昂船洲大橋及汀九橋，10公里賽則重回東區走廊，所有賽事終點站設於維園。早上約6時45分，首批十公里精英跑手在維園終點衝線，其後各組跑手亦陸續衝線。早上近8時，兩名跑手因抽筋不適，送律敦治醫院治理。



賽事第一槍於5時45分起步，分別是10公里和半馬挑戰組，全馬挑戰組則於6時展開。



▼2月12日渣打馬拉松賽道圖▼



▼2月12日 渣打馬拉松濕熱天氣下作賽不少跑手衝線露疲態▼



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【10:08】「渣打馬拉松2023」今（12日）舉行，是本港抗疫復常後首個最大型體育賽事。今日清晨迎來毛毛細雨，天氣潮濕，不利跑手發揮。有兩度確診的跑手癒後仍堅持參賽，雖然期間感氣促及喉嚨痕癢，但對於眾人終可跑道上實現「呼吸自由」，大感滿足；亦有跑手因應潮濕天氣放慢步伐，甚至感覺「逆風」比「順風」更舒服。

【09:59】渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）今日（12日）舉行，共有3.7萬名跑手參賽。今早濕度極高，天雨路滑，截至上午9時，有8名跑手不適送院，6人情況穩定，2人已出院，有跑手因嚴重抽筋需求醫。

▼2月12日 渣打馬拉松各組跑手陸續維園衝線▼



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▼2月12日 渣打馬拉松全馬及半馬賽事起跑▼



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▼2月12日 渣打馬拉松跑手百態▼



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▼2月12日 渣打馬拉松十公里賽事跑手在東廊霧中作賽▼



▼2月12日 渣打馬拉松十公里賽事大批跑手在東廊作賽▼



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▼2月12日 藝人周潤發首度參加渣打馬拉松▼



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【07:55】渣打馬拉松今日（12日）清晨開跑，最多人參加10公里賽事，當中不少跑手是首次參加。有獻出「第一次」的跑手表示，平日放工後到運動場跑步備戰，覺得今日天氣比較濕，地面亦有點滑，「盡量唔會去到盡」。

藝人周潤發參加10公里賽事，是他首次參加渣馬，他指最辛苦為東區走廊太古城上斜路段，但慢跑的速度仍可接受，「好辛苦，濕度好重。」

【07:54】兩名跑手抽筋不適，送律敦治醫院治理。

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【06:45】早上約6點45分十公里精英跑手首先在維園終點衝線。

【06:40】每年渣打馬拉松都少不了「扮鬼扮馬」穿上特別服裝參賽的跑手，其中化身鯊魚陸上行的跑手更幾乎從不缺席，今早在接受6點半時亦在彌敦道起點「衝入」跑道出發。亦有全馬跑手穿保護衣出發向抗疫三年的醫護、清潔工及保安員致敬。

參加全馬的譚小姐及萬小姐一同戴上兔耳朵參賽，增添兔年的氣氛，「兔年呀，對應翻，同埋搵啲嘢玩吖嘛。」譚小姐又指留意到今年少了悉心打扮的市民參加，令氣氛較往年略差，「上年仲有隻野豬呀，今年都仲未見到佢，可能抽唔到掛，好難抽啊今年。」

【06:00】有5,000名跑手參加的全馬挑戰賽，在特首李家超等嗚槍後起跑。

▼2月12日 渣打馬拉松設口罩收集桶▼



▼2月12日 渣打馬拉松10公里賽跑手東區走廊上競賽▼



▼2月12日 渣打馬拉松跑手熱身準備▼



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【05:58】渣打馬拉松2022因新冠疫情由去年10月延至今日（12日）舉行，有3.7萬名跑手報名參加，不少人提早逾一小時到場熱身。有參加者指雖然今日相對濕度接近100%，但微風帶有一絲涼意，因此他認為今日的天氣適合長跑。

有受訪的跑手對於今年復辦賽事感到開心，已第19次參加渣打馬拉松的林先生表示，以往曾到日本及台灣等地參加馬拉松，但始終較為喜歡渣打香港馬拉松，「喺香港嘅賽事係應該要支持嘅。」

渣打馬拉松10公里挑戰組在5時45分開跑。(盧翊銘攝）

▼香港渣打馬拉松將於2023年2月12日舉行▼



▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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【05:15】在凌晨5時前，已有全馬及半馬跑手到尖沙咀彌敦道熱身準備。由於今日再不設寄存物品服務，有參賽者穿上透明膠雨衣保暖。

▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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【05:00】天文台天氣實況顯示，今早尖沙咀天文台總部氣溫為攝氏18.8度，相對濕度為95%。天文預測今日氣溫最高24度，大致多雲及有霧，早晚有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，吹東風3至4級，漸轉東南風3至4級。

▼2月8日 浸大中醫教授教渣打馬拉松跑手應對身體不適▼



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▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼

