走私貓狗肉｜兩署無協調？謝展寰：食環非針對貓狗　漁護加強執法

《香港01》獨家揭發，有持牌新鮮糧食店出售走私貓狗肉。食環署曾兩度收涉事店舖賣狗肉的投訴，但指巡查時未有發現售賣狗肉的情況而不了了之。至報道周四（9日）刊出後，署方始與漁護署展開聯合執法行動。

環境及生態局局長謝展寰今日表示，正向食環署了解情況，及他們以往處理事件的手法，但指食環署的調查不是特別針對貓狗。他又指，漁護署作為主要執法部門會加強執法。



《香港01》周四（9日）報道，佐敦新填地街一間持牌新鮮糧食店出售走私貓狗肉。食環署曾兩度收涉事店舖賣狗肉的投訴，但指巡查時未有發現售賣狗肉的情況，又稱接獲記者查詢後，多次派員到該處所巡查，發現店舖正在裝修，並未有營業。

報道刊出後，漁護署同日深夜發稿，指當日與食環署展開聯合突擊行動，指即日與食環署聯合展開突擊行動，在油麻地一間店舖內檢取懷疑狗肉或貓肉作進一步調查。

環境及生態局局長謝展寰今日表示，食環署在事件中是調查肉類售賣，並非特別針對貓狗。（有線新聞圖片）

食環、漁護同屬環境及生態局

2022年政府換屆改組，食環署由原食物及衞生局管轄，改至與漁護署一樣屬於環境及生態局管轄。

環境及生態局局長謝展寰今日出席活動後表示，正向食環署了解事件的具體情況，以及他們以往的處理手法，但稱食環署在事件中的角色，是調查肉類售賣方面，並非特別針對貓狗。

謝展寰又指，漁護署是主要執法部門，會加強執法：「漁護署也講得很清楚，對於違法售賣貓狗肉，他們的執法是不遺餘力，往後亦會加重他們工作的力度。」

根據《貓狗條例》，漁護署署長可授權人員執法，亦列明警務人員有權執法。不過，食環署、漁護署及警方至今都無回應，食環署收到投訴後，有否將個案轉交予警方及漁護署跟進，及有否「放蛇」調查。

民建聯的立法會議員陳克勤在報道刊出後，去信環境及生態局局長謝展寰，要求局方嚴肅跟進及加強巡查執法。（陳克勤facebook）

持牌食店出售走私貓狗肉事件引起各界關注，立法會議員陳克勤看過報道後，去信環境及生態局局長謝展寰，對事件表達關注。非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪斥執法部門不重視舉報；愛護動物協會則強烈譴責懷疑販賣貓及狗肉的店舖。

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