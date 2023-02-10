走私貓狗肉｜兩署無協調？謝展寰：食環非針對貓狗 漁護加強執法
《香港01》獨家揭發，有持牌新鮮糧食店出售走私貓狗肉。食環署曾兩度收涉事店舖賣狗肉的投訴，但指巡查時未有發現售賣狗肉的情況而不了了之。至報道周四（9日）刊出後，署方始與漁護署展開聯合執法行動。
環境及生態局局長謝展寰今日表示，正向食環署了解情況，及他們以往處理事件的手法，但指食環署的調查不是特別針對貓狗。他又指，漁護署作為主要執法部門會加強執法。
《香港01》周四（9日）報道，佐敦新填地街一間持牌新鮮糧食店出售走私貓狗肉。食環署曾兩度收涉事店舖賣狗肉的投訴，但指巡查時未有發現售賣狗肉的情況，又稱接獲記者查詢後，多次派員到該處所巡查，發現店舖正在裝修，並未有營業。
報道刊出後，漁護署同日深夜發稿，指當日與食環署展開聯合突擊行動，指即日與食環署聯合展開突擊行動，在油麻地一間店舖內檢取懷疑狗肉或貓肉作進一步調查。
食環、漁護同屬環境及生態局
2022年政府換屆改組，食環署由原食物及衞生局管轄，改至與漁護署一樣屬於環境及生態局管轄。
環境及生態局局長謝展寰今日出席活動後表示，正向食環署了解事件的具體情況，以及他們以往的處理手法，但稱食環署在事件中的角色，是調查肉類售賣方面，並非特別針對貓狗。
謝展寰又指，漁護署是主要執法部門，會加強執法：「漁護署也講得很清楚，對於違法售賣貓狗肉，他們的執法是不遺餘力，往後亦會加重他們工作的力度。」
根據《貓狗條例》，漁護署署長可授權人員執法，亦列明警務人員有權執法。不過，食環署、漁護署及警方至今都無回應，食環署收到投訴後，有否將個案轉交予警方及漁護署跟進，及有否「放蛇」調查。
持牌食店出售走私貓狗肉事件引起各界關注，立法會議員陳克勤看過報道後，去信環境及生態局局長謝展寰，對事件表達關注。非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪斥執法部門不重視舉報；愛護動物協會則強烈譴責懷疑販賣貓及狗肉的店舖。
▼「G肉」▼
▼「M肉」▼
什麼是「M肉」「G肉」？
《香港01》揭發，本港糧食店從中國內地走私代號為「M肉」「G肉」的貓狗肉到港出售，M為「貓」的國語拼音「mao」，G為「狗」的國語拼音「gou」。
香港走私貓狗肉的來源地在哪裏？
《香港01》揭發，有人從廣東開平走私貓狗肉來港。內地多個地方會在6月舉辦狗肉節，包括廣西玉林、廣東開平。
記者如何揭發有人出售走私貓狗肉？
《香港01》記者放蛇購入懷疑貓狗肉後，委託化驗所化驗肉類DNA，證實為貓狗。
在香港出售或食用貓狗肉是否合法？
本港1950年代起立法禁止食用貓狗，《貓狗規例》明文禁止屠宰、出售及食用貓狗，違者最高可被罰款5,000元及監禁6個月。
中國內地食用貓狗肉是否合法？哪些地方立法禁食？
全國並無立法禁食貓狗，曾有人大代表在兩會提案，但無進展，僅廣東省深圳市和珠海市通過地方立法禁止食用。