渣打馬拉松｜截至上午11時 31人不適送院 跑手衝線後倒地須治療
渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）今日（12日）舉行，共有3.7萬名跑手參賽。今早濕度極高，天雨路滑，截至早上11時，累計18名跑手不適送院治理，其中12人情況穩定，4人已出院，2人情況未明，有跑手因嚴重抽筋需求醫，亦有跑手仆倒受傷。
大會在12時舉行的賽後總結記者會中公布，截至11時，共31跑手送醫院，全部情況穩定，症狀包括體溫過高、熱衰竭、頭暈、扭傷等。在維園終站，有跑手衝線後不適倒地，急救員不斷拍打他的手臂，跑手當時有知覺有反應，被抬上擔架後送院。
▼2月12日 藝人周潤發首度參加渣打馬拉松▼
天文台天氣實況顯示，今早尖沙咀天文台總部氣溫為攝氏18.8度，相對濕度為95%。就連參加10公里賽的藝人周潤發都指「好辛苦，濕度好重」，其中最辛苦為東區走廊太古城上斜路段。
不適跑手體溫過高、熱衰竭、頭暈、扭傷
醫管局表示，截至早上11時，累計18名跑手不適送院治理，分別是13男5女，其中12人情況穩定，4人已出院，2人情況未明。跑手分別送東區、瑪嘉烈、瑪麗及律敦治醫院，送院時症狀包括頭暈、缺水、視力模糊及腳痛等。
大會在12時舉行的賽後總結記者會中公布，截至11時，共31跑手送醫院，全部情況穩定，症狀包括體溫過高、熱衰竭、頭暈、扭傷等。
在維園終點，有跑手衝線後不適倒地，急救員不斷拍打他的手臂，跑手當時有知覺有反應，他需要戴上氧氣罩，被抬上擔架車後送院。
▼2月12日 渣打馬拉松十公里賽事大批跑手在東廊作賽▼
渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）今日舉行，是香港新冠病毒抗疫復常後最大型體育賽事，共有3.7萬名選手參賽。全馬及半馬起點位於尖沙嘴彌敦道，當中全馬跑手更會跑上昂船洲大橋及汀九橋，10公里賽則重回東區走廊，所有賽事終點站設於維園。
▼2月12日 渣打馬拉松跑手百態▼
天文台預測2月12日渣打馬拉松舉行當日天氣如何？
根據天文台2月11日預測，2月12日氣溫介乎20°C至25 °C，相對濕度達80%至100%，欠東至東南風3至4級，並且有霧，或不利跑手發揮浸會大學中醫教授就向跑手提供兩大方法，助跑手從內到外裝備自己，提防濕熱天氣，用最好的狀態踏上賽道。
前渣打馬往拉松起跑點的港鐵班次如何？事前及跑步中有何保持最佳狀況建議？
港鐵8條鐵路線頭班車將會提早開出，屯馬線及東鐵線最早，頭班車於凌晨3時25分開出，荃灣線提早於3時55分（荃灣站開出）及4時22分（中環站開出），港島線則為3時56分（柴灣站開出）及4時08分（堅尼地城站開出）。