渣打馬拉松｜濕度高路面滑　截至上午9時　8人不適送院　2人抽筋

渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）今日（12日）舉行，共有3.7萬名跑手參賽。今早濕度極高，天雨路滑，截至上午9時，有8名跑手不適送院，6人情況穩定，2人已出院，有跑手因嚴重抽筋需求醫，亦有跑手仆倒受傷。



▼2月12日 藝人周潤發首度參加渣打馬拉松▼



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天文台天氣實況顯示，今早尖沙咀天文台總部氣溫為攝氏18.8度，相對濕度為95%。就連參加10公里賽的藝人周潤發都指「好辛苦，濕度好重」，其中最辛苦為東區走廊太古城上斜路段。

6人情況穩定、2人出院

醫管局表示，截至上午9時，有8名跑手不適送醫，分別5人送往律敦治醫院，當中2人抽筋、2人送瑪嘉烈醫院、1人送東區醫院，送院人士中2人已出院，6人情況穩定。

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▼2月12日 渣打馬拉松十公里賽事大批跑手在東廊作賽▼



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渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）今日舉行，是香港新冠病毒抗疫復常後最大型體育賽事，共有3.7萬名選手參賽。全馬及半馬起點位於尖沙嘴彌敦道，當中全馬跑手更會跑上昂船洲大橋及汀九橋，10公里賽則重回東區走廊，所有賽事終點站設於維園。

▼2月12日 渣打馬拉松跑手百態▼

