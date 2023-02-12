渣打馬拉松｜濕度高路面滑 截至上午9時 8人不適送院 2人抽筋
撰文：孔繁栩
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渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）今日（12日）舉行，共有3.7萬名跑手參賽。今早濕度極高，天雨路滑，截至上午9時，有8名跑手不適送院，6人情況穩定，2人已出院，有跑手因嚴重抽筋需求醫，亦有跑手仆倒受傷。
▼2月12日 藝人周潤發首度參加渣打馬拉松▼
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天文台天氣實況顯示，今早尖沙咀天文台總部氣溫為攝氏18.8度，相對濕度為95%。就連參加10公里賽的藝人周潤發都指「好辛苦，濕度好重」，其中最辛苦為東區走廊太古城上斜路段。
6人情況穩定、2人出院
醫管局表示，截至上午9時，有8名跑手不適送醫，分別5人送往律敦治醫院，當中2人抽筋、2人送瑪嘉烈醫院、1人送東區醫院，送院人士中2人已出院，6人情況穩定。
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▼2月12日 渣打馬拉松十公里賽事大批跑手在東廊作賽▼
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渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）今日舉行，是香港新冠病毒抗疫復常後最大型體育賽事，共有3.7萬名選手參賽。全馬及半馬起點位於尖沙嘴彌敦道，當中全馬跑手更會跑上昂船洲大橋及汀九橋，10公里賽則重回東區走廊，所有賽事終點站設於維園。
▼2月12日 渣打馬拉松跑手百態▼
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天文台預測2月12日渣打馬拉松舉行當日天氣如何？
根據天文台2月11日預測，2月12日氣溫介乎20°C至25 °C，相對濕度達80%至100%，欠東至東南風3至4級，並且有霧，或不利跑手發揮浸會大學中醫教授就向跑手提供兩大方法，助跑手從內到外裝備自己，提防濕熱天氣，用最好的狀態踏上賽道。
前渣打馬往拉松起跑點的港鐵班次如何？事前及跑步中有何保持最佳狀況建議？
港鐵8條鐵路線頭班車將會提早開出，屯馬線及東鐵線最早，頭班車於凌晨3時25分開出，荃灣線提早於3時55分（荃灣站開出）及4時22分（中環站開出），港島線則為3時56分（柴灣站開出）及4時08分（堅尼地城站開出）。