超級焚化爐I·PARK1鍋爐預製組件抵香港　珠海預製重如5座巴黎鐵塔

環保署正在石鼓洲外海人工島興建首座「超級焚化爐」，以處理都市固體廢物的轉廢為能設施I·PARK1，承建商安排「組裝合成」法預製，當中在珠海預製的首個重約6000公噸的巨型機電設備組件經水路運抵香港，組件屬全球同類型組件最大之列，相當於約5座巴黎鐵塔的鋼結構重量。



環保署指出，I·PARK1預計於2025年投入服務，在焚燒廢物過程中「轉廢為能」，每年可輸出約4.8億度電，足夠供10萬戶家庭使用。



I·PARK1在珠海預製的首個重約六千公噸的巨型機電設備組件經水路已運抵香港。圖示該組件從珠海出發運往香港。（環保署提供相片）

環保署表示，於珠海預製的6個鍋爐燃燒組件及6個煙道氣體處理系統組件，總重量達5萬公噸，相當於約5座巴黎鐵塔的鋼結構重量，鍋爐燃燒組件重約6000公噸，屬全球同類型組件最大之列，餘下的11個機電設備組件，將於今年內陸續運抵本港。

I·PARK1預計將在2025年投入服務。（環保署圖片）

預計於2025年投入服務 為10萬戶家庭供電

環保署指出，I·PARK1預計於2025年投入服務，每日可處理3000公噸都市固體廢物。設施在焚燒都市固體廢物的過程中會回收廢物的能源而產生電力，估計全面運作後每年可輸出約4.8億度剩餘電力至公眾電網，足夠供10萬戶家庭使用。

環保署續指，正就選址屯門曾咀中部煤灰湖的I·PARK2安排委聘顧問進行環境影響評估及技術性研究，並會展開全港性選址研究，物色其他適合興建轉廢為能設施的地點，以實現《香港資源循環藍圖2035》和《香港氣候行動藍圖2050》提出達致「零廢堆填」及碳中和的目標。