疫情．最新｜全面通關首6日19萬內地旅客訪港　按周增一倍

本港新冠病毒疫性料進入尾聲，學生有望下月起每日上學前毋須快測，餘下的口罩令也可能快將局部解除。



根據入境處資料，全面通關首六日（2月6日至11日）入境旅客共有262,153人，當中74%、193,638人為內地旅客，對比上之前一周首六日（1月31日至2月5日）的92,817人多出約一倍。至於外國旅客，2月6日至11日有68,515人，較之前一周同期的51,340人多出33%。



▼上一周疫情報道總覽▼



▼2月13日全面通關．疫情報道▼

▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



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▼2月11日 海洋公園迎接首個點對點旅行團▼



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【07:00】本港近兩周在防疫政策及出入境防疫政策有重大放寬，其中1月30日起撤銷確診者隔離令，快測陽性患者毋須再上報；2月6日起本港與內地全面通關，出入境的48小時核酸檢測陰性要求取消，也不再設限額。

根據入境處資料，全面通關首六日（2月6日至11日）入境旅客共有262,153人，當中74%、193,638人為內地旅客，對比上之前一周首六日（1月31日至2月5日）的92,817人多出約一倍。

至於外國旅客，2月6日至11日有68,515人，較之前一周同期的51,340人多出33%。

▼2月11日 上水掃貨旅客及水貨客增加▼



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▼2月11日 廣東道名店外再現排隧人龍▼



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▼2月9日 警方、食環署、入境處及港鐵打擊上水水貨黑點▼



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▼2月8日 天水圍順德聯誼總會翁祐中學跨境生復課▼

