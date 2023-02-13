疫情．最新｜台灣陸委會：2.20早上9時起恢復港澳人士赴台自由行

考慮到疫情放緩及有序復常，台灣陸委會今日（14日）公布2月20日早上9時，恢復港澳人士赴台自由行，港澳人士可以在網上簽請入台證。另外，由於已開交港澳人士申請簽證，故由交通部觀光局核准之旅行業代為申請以「團體」方式申請赴台觀光不再辦理，回復常規申請。



本港新冠病毒疫性料進入尾聲，學生有望下月起每日上學前毋須快測，餘下的口罩令也可能快將局部解除。



根據入境處資料，香港與內地在本月6日全面通關，開放所有口岸及取消檢疫要求。過去一周（2月6日至12日），入境旅客共有31.7萬人次，當中內地客佔74%，有23.5萬人次，最多人揀選乘搭高鐵抵港，七日共有4.6萬人次，而落馬洲支線及羅湖口岸都各逾4萬人次使用。



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▼2月14日全面通關．疫情報道▼

【11:00】考慮到疫情放緩及有序復常，台灣陸委會今日（14日）公布，2月20日早上9時起，恢復港澳人士赴台自由行，港澳人士可以在網上簽請入台證。另外，由於已開交港澳人士申請簽證，故由交通部觀光局核准之旅行業代為申請以「團體」方式申請赴台觀光不再辦理，回復常規申請。

▼2月13日全面通關．疫情報道▼

【21:24】《聯合報》報道，台灣將於下周一（20日）起，先行開放港澳人士赴台自由行。報道指，陸委會已通知，將於明日（14日）上午舉行「開放港澳居民來台自由行」記者會。至於大陸人士赴台觀光開放方面，目前仍未有定案。

【21:00】明日2月14日Valentine's day情人節，適逢今年雙春兼閏月，是婚嫁好年。明日是大部份防疫措施解除後的首個情人節，根據入境事務處數字，已有248對新人已遞交擬結婚通知書並打算於明日登記結婚，較去年的124對人增加逾一倍，亦是自2020年疫情爆發以來最多人於情人節登記結婚的一年。

【17:30】衞生署公布新增167宗化驗所陽性核酸檢測數字，自1月30日取消確診者隔離令後，累計錄得5,086宗；另新增4名與2019冠狀病毒病有關之死亡個案，自1月30日起累計有91人染疫亡。

【15:50】疫情肆虐三年旅遊業逐漸復常，越捷航空今（13日）已恢復原有的香港往來越南直航，每周兩班前往胡志明市。越南目前已取消與新冠肺炎的入境管制，旅客由即日起至今年12月25日，逢周一訂購機票時，輸入優惠碼「HELLOVIETNAM」，更可享八折優惠。

【13:25】繼香港快運（HK Express）宣布取消2、3月份部份往日本航班，國泰航空（30日）亦指，因日本當局繼續限制航空公司營運由香港飛往日本航班班次，故目前每周只能營運72班航班前往日本，較原本獲批的班次少13至15班，2月3日至3月30日部份航班班次將取消，涉及來往香港至東京成田、名古屋、大阪、福岡班次。其中3月3日至30日期間58班由香港前往日本航班，及54班由日本返港航班，包括飛東京、名古屋及福岡航班。

【13:06】HK Express（香港快運）今午（13日）公布，由於日本當局繼續限制航空公司營運由香港前往日本之航班班次，故取消部份3月3至30日來往日本的航班，較原定計劃的每周航班少20至22班，包括香港前往日本沖繩機場、福岡機場、大阪-關西機場、東京-羽田機場、及東京-成田機場的多個航班。受影響的旅客將會收到電子郵件和短訊通知，可獲安排更改出發日期／時間、或全額退款。

【13:04】中港在本月6日全面通關，開放所有口岸及取消檢疫要求。過去一周，入境旅客共有31.7萬人次，當中內地客佔七成四有23.5萬人次，最多人揀選乘搭高鐵抵港，七日共有4.6萬人次，而落馬洲支線及羅湖口岸都各逾4萬人次。

【12:55】醫管局今（13日）公布，將於3月6日正式推出電子醫生證明書，即「電子病假紙」，不過傳統實體病假紙暫不會取消，將以分階段方式取代。電子版將透過「HA GO」儲存及發放，醫生改為電子簽署，並設有加密二維碼方便核實。

▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



+ 11

【09:37】中港全面通關，蓮塘/香園圍口岸亦投入服務，不過香園圍口岸停車場供不應求，網上系統更出現「超賣」，過去周末出現混亂大排長龍。有立法會議員今日（13日）表示，香園圍口岸停車場只有400個停車位並不足夠，促請加建臨時停車場，至少提供2000個車位。

▼2月11日 海洋公園迎接首個點對點旅行團▼



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【07:00】本港近兩周在防疫政策及出入境防疫政策有重大放寬，其中1月30日起撤銷確診者隔離令，快測陽性患者毋須再上報；2月6日起本港與內地全面通關，出入境的48小時核酸檢測陰性要求取消，也不再設限額。

根據入境處資料，全面通關首六日（2月6日至11日）入境旅客共有262,153人，當中74%、193,638人為內地旅客，對比上之前一周首六日（1月31日至2月5日）的92,817人多出約一倍。

至於外國旅客，2月6日至11日有68,515人，較之前一周同期的51,340人多出33%。

▼2月11日 上水掃貨旅客及水貨客增加▼



+ 15

▼2月11日 廣東道名店外再現排隧人龍▼



+ 6

▼2月9日 警方、食環署、入境處及港鐵打擊上水水貨黑點▼



+ 2

▼2月8日 天水圍順德聯誼總會翁祐中學跨境生復課▼

