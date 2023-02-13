疫情．最新｜檢測中心3.1起停止免費核酸檢測　64個中心同日停運

衞生署今日（17日）新增164宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為5,859宗；今日新增2宗與新冠病毒有關之死亡個案，自今年1月30日起計，累計相關的死亡個案有102宗。



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▼2月17日通關．疫情報道▼

【18:09】衞生署今日新增164宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為5,859宗；今日新增2宗與新冠病毒有關之死亡個案，自今年1月30日起計，累計相關的死亡個案有102宗。

【17:37】政府公布因應疫情最新發展及核酸檢測整體需求，3月1日起將公立醫院及安老院和殘疾人士院舍的核酸檢測要求以快速抗原測試取代，並會由同日起停止於社區檢測網絡提供免費核酸檢測服務及縮減核酸檢測運作規模。

因應核酸檢測服務需求大幅下降並將進一步減少，政府會由當日起適度減少社區檢測中心及檢測站數目，保留21個使用量較高的社區檢測中心及檢測站，其餘64個現有社區檢測中心及檢測站則會由同日起停止運作，相關場地會逐步回復至其原有用途。

【16:00】政府早前公布有關陽性人士自願入住社區隔離設施過渡性安排，並於今日提醒市民，過渡性安排將維持至二月二十八日供香港居民使用，由於入住隔離設施的人士最多可以逗留七天，最後申請入住日期為二月二十一日。上述安排同時適用於由社會福利署管理為檢測陽性院舍院友提供服務的暫託中心。

隨着過渡性安排結束，衞生署衞生防護中心再次提醒檢測陽性的市民應採取預防呼吸道疾病的各項健康措施建議，包括注意個人衞生，盡量減少與同住人士在沒有佩戴口罩的情況下接觸，並盡可能打開窗戶以保持單位空氣流通及每日清潔和消毒家居環境。

【12:50】公務員事務局今日宣布，新冠疫苗接種計劃將邁進新階段，位於林士德體育館、港鐵青衣站和創紀之城5期的社區疫苗接種中心將運作至2月28日中午後關閉，接種計劃的運作模式將以公私營醫療設施為主要接種場地。該局指，林士德體育館兒童社區疫苗接種中心的復必泰幼兒配方和兒童配方接種服務，將由3月1日起改由仁濟醫院新冠疫苗接種站提供。

局長楊何蓓茵表示，林士德體育館社區疫苗接種中心是在2021年第一批投入服務的社區疫苗接種中心之一，現時亦是最後一間設於體育館主場館的接種中心，當它完成使命後，連同早前關閉的另外九個設於體育館的大型社區疫苗接種中心，均交還予康樂及文化事務署供市民使用。

林士德體育館、港鐵青衣站和創紀之城5期的社區疫苗接種中心將運作至2月28日中午後關閉。（資料圖片/鄧宇詩攝）

【00:10】香園圍／蓮塘口岸2月6日開放旅檢服務，設有公眾停車場，惟停車場預約系統疑出錯致超額預約，場內出現混亂，政府產業署一度停用預約系統。署方日前指，由周五（17日）起，預約系統恢復運作，停車場亦只供已預約車輛停泊。

不過，記者凌晨時分預約車位時，無論填寫哪個日子或時段，網頁仍會顯示「車位不足」的字句，未能成功預約泊車位。

【00:12】疫情肆虐三年，香港終邁向復常。貿發局周四（16日）公布，將在三月初在會展舉辦珠寶展覽，共有逾2,300間企業參展，並組織共100個買家團來港採購。局方認為，隨著防疫措施撤銷，可加快本港與國際的商貿往來，會展業及國際商貿將直接受惠。

▼2月16日通關．疫情報道▼

【19:58】衞生署衞生防護中心今（16日）公布第二期新冠肺炎及流感速遞，據最新監測數據顯示，過去一周本地新冠肺炎的活躍程度穩定，共錄得136宗新冠肺炎嚴重個案及經初步評估為死因與新冠肺炎有關的死亡個案，較上周183宗略為下降。

另外，衞生防護中心上周首發現BN.1.3及CH.1.1病毒株仍然在港傳播，前者比率更上升至整體個案5.8%。

【18:54】香港與內地日前全面通關，一個有約3000人、包括員工及投資者的內地企業訪港團，今日（16日）訪港並在亞博館參加論壇。據悉，該訪港團原定有安排隨團員工在港旅遊，惟最後被取消，只安排藝人出席論壇。而隨團員工則需自行決定是否留港自費遊玩。有員工指對行程取消而要自費旅遊感失望，惟認為疫後可來港旅遊感興奮，希望在香港品嚐美食。

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【16:46】衞生署今日（16日）新增196宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為5,695宗；今日新增2宗與新冠病毒有關之死亡個案，自今年1月30日起計，累計相關的死亡個案有100宗。

【11:15】香港與內地全面通關個多星期，一個有約3000人、包括員工及投資者的內地企業團今日（16日）訪港，香港旅遊促進會總幹事崔定邦今早在電台節目表示，內企在通關後隨即決定在香港舉辦周年會議，是對香港投下信心一票，但因籌備時間短，所以企業及負責營運的旅行社決定用簡單方法舉辦相關活動，而參與今次訪港的大多是高級管理人員或商人，「旅行團」照顧未必是今次活動重點。

提到業界的接待能力，崔定邦認為，旅行社及巴士公司過去三年「咩子彈都用盡」，在復業階段要支付大筆維修費令旅遊巴士重投服務會有困難，而香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠則在另一電台節目指，疫情下九成導遊轉行，目前導遊人手嚴重不足，期望政府為業界提供資助，吸引舊人回歸旅遊業。

▼2月11日 廣東道名店外再現排隧人龍▼



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【00:34】香港海關今日（15日）在香港會議展覽中心舉行「第六屆三國五地年度會議」。「三國五地小組」成員包括國家海關總署緝私局、澳洲移民和邊境保衞部執法署、澳洲聯邦警察、香港海關、澳門海關及新西蘭海關。

▼2月15日通關．疫情報道▼

【22:41】不少香港人愛到日本旅行，隨着日本及香港開關，愈日愈多香港人「返鄉下」。日本政府觀光局今日（15日）公布今年1月的旅客統計，由去年同期僅得71人大增至151,900人，增加2,139倍，除回復到2019年水平外，加幅亦遠高於其他國家的旅客人數，佔整體入境人數1,497,300人的十分之一。

【17:35】隨著去年底撤銷抵港旅客核酸檢測，以及上月中港逐步通關，旅發局今日（15日）公布，今年1月初步訪港旅客約50萬人次，是去年12月的3倍，相比起疫情前、即2019年全年日均旅客數字恢復約一成。最多的訪港旅客是來自內地，約有28萬人，即佔總數56%。



港府月初展開的「Hello Hong Kong（你好，香港）」大型全球宣傳活動正式啟動，旅發局聯同全城商戶向旅客送出至少100萬份「香港有禮」旅客消費優惠券，亦由今日起在逾1,500間商舖直接使用，不設最低消費額限制。

【17:07】衞生署今日（15日）新增216宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為5,499宗；今日新增4宗與新冠病毒有關之死亡個案，自今年1月30日起計，累計相關的死亡個案有98宗。

【16:21】政府產業署經檢視香園圍邊境管制站公眾停車場的泊車情況，決定推行優化措施，以確保該停車場的運作暢順，包括：

（一）管制站公眾停車場由二月十七日起，只接受經網上預約的車輛停泊，不再接受未經預約的車輛。預約系統會在二月十七日零時零一分起恢復運作。

（二）為減少車輛停泊超逾其預約時段的情況，泊車收費包括額外泊車收費（即實際離場時間遲於預約離場時間）將作出調整。新收費將由二月二十四日起生效。

政府調整香園圍口岸停車場收費，超時收費將加5倍，於2023年2月24日生效。（政府新聞處）

▼2月12日 香園圍口岸公眾停車場泊車爆滿▼



【12:00】新冠肺炎疫情持續三年，香港有逾280萬人次曾染疫，俗稱「長新冠」的綜合後遺症值得關注。署理醫務衞生局局長李夏茵醫生今日（15日）書面回應立法會議員提問時指，據醫管局臨時數字，由去年8月15日至今年2月6日，有2,800名普通科門診病人被診斷出現長新冠，主要出現持續咳嗽、呼吸困難及乏力，私營醫療機構相關數字則未有統計。

【09:37】台灣陸委會宣布，2月20日起恢復處理港澳居民赴台自由行的申請。縱橫遊執行董事袁振寧今早（15日）在電台節目表示，歡迎有關安排，相信有助加快航空公司增加航班及航點，「炒旺返個市。」但他坦言，現時香港來往台灣的航空客運運力僅為疫情前約兩成，且票價貴、航點少，對市場仍有束縛，暫時對旅行社生意無大影響。

【07:00】本港不同行業都出現人手短缺，甚至影響民生。據了解，醫院管理局正籌劃引入外地勞工，從事非醫療專業工作，局內專責小組通過稍後逐步向勞工處申請，目標在大灣區輸入1,600人到公立醫院工作，擔當病人服務助理。

醫院管理局發言人回覆時未正面回應是否計劃輸入外勞，稱十分關注公立醫院的人手情況，「理解本港醫療行業整體出現人手短缺，正透過不同途徑盡量加強招聘員工」。

▼2月14日疫情報道▼

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【22:06】新世界發展旗下新蒲崗九龍貝爾特酒店去年底被獲宏安地產夥拍美國私募基金Angelo Gordon（AG）以20億港元收購。酒店近日在大廈外貼上告示，指「香港九龍貝爾特酒店光榮結業」，記者致電酒店電話查詢已無人接聽，而貝爾特酒店官網上只剩下屯門貝爾特酒店的欄目。

【19:00】衞生署公布新增197宗化驗所陽性核酸檢測數字，自1月30日取消確診者隔離令後，累計錄得5,283宗；另新增3名與2019冠狀病毒病有關之死亡個案，自1月30日起累計有94人染疫亡。

【18:51】疫情肆虐三年，隨著全球復常，台灣繼去年10月13日開關後，當局今（14日）公布，將在下周一（20日）開放港人赴台自由行，並可透過網上申辦入台證。在網上搜尋台灣對港人開關後首個周末的來回機票，連同稅項等費用，最便宜亦索價2,297元，相比疫情前貴近一倍。有旅行社估計，受日本航線不穩定影響，相信部份旅客將轉至台灣，惟往來港台的航線目前僅得約兩成運力，「機位應該都會爆晒。」

+ 1

【13:08】台灣陸委會宣布，由下周一（20日）起，恢復處理港澳居民赴台自由行的申請，意味著港人終可以自由行到台灣旅行。長榮航空隨即宣布，目前提供每日三班對飛香港-台北往返航班班次，因應巿場需求已規劃由3月底開始起陸續增加班次最多至每日5班。

【12:55】今日（14日）是情人節，亦是疫情緩和，防寬大部分防疫措施後的首個情人節。旺角花墟今早有市民最後衝刺買花，有夫婦拍拖到來，共同挑選紅玫瑰花束，丈夫更即場大曬恩愛，向妻子示愛：「I love you（我愛你）」，亦有「好好先生」不僅到場買花準備贈送妻子，更順道替好友多購一束花，讓好友也有花送贈予另一半。

▼2月14日 旺角花墟有市民最後衝刺買花贈愛侶▼



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【11:56】受新冠肺炎疫情影響，港人一直未能到台灣自由行，今日終於傳來好消息，台灣大陸委員會副主委梁文傑今日（14日）在記者會上表示，將於下周一（20日）早上9時起，先行開放港澳人士赴台自由行，同時港人可以透過網上申請入台證。

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【11:54】2.14情人節向來是註冊結婚高峰期，隨著本港復常，今共有248對新人註冊結婚，為疫情以來新高。有相識逾七年新人從學生時代一起走到今天，他終攜手走進婚姻殿堂。他們認為日後每年情人節加上結婚周年，具有雙重意義：「我想同佢講我愛你。」

【11:00】考慮到疫情放緩及有序復常，台灣陸委會今日（14日）公布，2月20日早上9時起，恢復港澳人士赴台自由行，港澳人士可以在網上簽請入台證。另外，由於已開交港澳人士申請簽證，故由交通部觀光局核准之旅行業代為申請以「團體」方式申請赴台觀光不再辦理，回復常規申請。

▼2月13日全面通關．疫情報道▼

【21:24】《聯合報》報道，台灣將於下周一（20日）起，先行開放港澳人士赴台自由行。報道指，陸委會已通知，將於明日（14日）上午舉行「開放港澳居民來台自由行」記者會。至於大陸人士赴台觀光開放方面，目前仍未有定案。

【21:00】明日2月14日Valentine's day情人節，適逢今年雙春兼閏月，是婚嫁好年。明日是大部份防疫措施解除後的首個情人節，根據入境事務處數字，已有248對新人已遞交擬結婚通知書並打算於明日登記結婚，較去年的124對人增加逾一倍，亦是自2020年疫情爆發以來最多人於情人節登記結婚的一年。

【17:30】衞生署公布新增167宗化驗所陽性核酸檢測數字，自1月30日取消確診者隔離令後，累計錄得5,086宗；另新增4名與2019冠狀病毒病有關之死亡個案，自1月30日起累計有91人染疫亡。

【15:50】疫情肆虐三年旅遊業逐漸復常，越捷航空今（13日）已恢復原有的香港往來越南直航，每周兩班前往胡志明市。越南目前已取消與新冠肺炎的入境管制，旅客由即日起至今年12月25日，逢周一訂購機票時，輸入優惠碼「HELLOVIETNAM」，更可享八折優惠。

【13:25】繼香港快運（HK Express）宣布取消2、3月份部份往日本航班，國泰航空（30日）亦指，因日本當局繼續限制航空公司營運由香港飛往日本航班班次，故目前每周只能營運72班航班前往日本，較原本獲批的班次少13至15班，2月3日至3月30日部份航班班次將取消，涉及來往香港至東京成田、名古屋、大阪、福岡班次。其中3月3日至30日期間58班由香港前往日本航班，及54班由日本返港航班，包括飛東京、名古屋及福岡航班。

【13:06】HK Express（香港快運）今午（13日）公布，由於日本當局繼續限制航空公司營運由香港前往日本之航班班次，故取消部份3月3至30日來往日本的航班，較原定計劃的每周航班少20至22班，包括香港前往日本沖繩機場、福岡機場、大阪-關西機場、東京-羽田機場、及東京-成田機場的多個航班。受影響的旅客將會收到電子郵件和短訊通知，可獲安排更改出發日期／時間、或全額退款。

【13:04】中港在本月6日全面通關，開放所有口岸及取消檢疫要求。過去一周，入境旅客共有31.7萬人次，當中內地客佔七成四有23.5萬人次，最多人揀選乘搭高鐵抵港，七日共有4.6萬人次，而落馬洲支線及羅湖口岸都各逾4萬人次。

【12:55】醫管局今（13日）公布，將於3月6日正式推出電子醫生證明書，即「電子病假紙」，不過傳統實體病假紙暫不會取消，將以分階段方式取代。電子版將透過「HA GO」儲存及發放，醫生改為電子簽署，並設有加密二維碼方便核實。

▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



+ 11

【09:37】中港全面通關，蓮塘/香園圍口岸亦投入服務，不過香園圍口岸停車場供不應求，網上系統更出現「超賣」，過去周末出現混亂大排長龍。有立法會議員今日（13日）表示，香園圍口岸停車場只有400個停車位並不足夠，促請加建臨時停車場，至少提供2000個車位。

▼2月11日 海洋公園迎接首個點對點旅行團▼



+ 6

【07:00】本港近兩周在防疫政策及出入境防疫政策有重大放寬，其中1月30日起撤銷確診者隔離令，快測陽性患者毋須再上報；2月6日起本港與內地全面通關，出入境的48小時核酸檢測陰性要求取消，也不再設限額。

根據入境處資料，全面通關首六日（2月6日至11日）入境旅客共有262,153人，當中74%、193,638人為內地旅客，對比上之前一周首六日（1月31日至2月5日）的92,817人多出約一倍。

至於外國旅客，2月6日至11日有68,515人，較之前一周同期的51,340人多出33%。

▼2月11日 上水掃貨旅客及水貨客增加▼



+ 15

▼2月11日 廣東道名店外再現排隧人龍▼



+ 6

▼2月9日 警方、食環署、入境處及港鐵打擊上水水貨黑點▼



+ 2

▼2月8日 天水圍順德聯誼總會翁祐中學跨境生復課▼

