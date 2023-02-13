初選案．第六日｜區諾軒料出庭作供　黃之鋒等在延伸法庭旁聽

47名民主派人士涉參與組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，其中16名不認罪的被告的案件，今（13日）在西九龍法院（暫代高等法院）續審，控方上星期完成開案陳詞後，今(13日)起開始傳召證人，預計認罪的區諾軒會先作供。由於控方雙方要處理同意案情，審訊暫時押後，《香港01》會跟進報道。



被告及泛民人士到庭情況。(詳看下圖)

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黃之鋒等未見在主審庭內列席

庭上所見，犯人欄內的座位安排有所改變，還押及獲准保釋的被告不再分成兩批而坐。獲准保釋的9人中，7名男被告坐在第二排，2名女被告坐在犯人欄另一邊，自辯的劉偉聰則繼續留在律師席。至於還押6名被告，則坐在第三排。另外，上周獲准列席聆訊的認罪被告黃之鋒、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、岑敖暉及朱凱廸，未有在正庭內旁聽，據悉他們被安排在延伸法庭聽審。而各受審的被告則神情輕鬆，吳政亨開庭前更左右搖擺。

逾百人法院外排隊輪候公眾席，包括南亞及非洲人。(詳看下圖)

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非洲人也排隊輪候公眾席

此外，今早約有100人在法院外排隊，當中有多名南亞裔人士。此外，在排隊隊伍中的非洲漢，則稱有朋友叫他來排隊，事後會請他飲酒，他坦言不知道排隊是否為什麼案件來排隊，亦不知道為要排籌。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告及各人的保釋條件。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022