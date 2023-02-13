初選案｜逾百人輪候旁聽籌　非洲漢稱應朋友要求排隊　事後有酒飲

民主派47人「初選案」，其中16人否認串謀顛覆國家政權罪，案件今日（13日）在西九龍裁判法院續審。法院外有約50多名警員駐守，庭外有逾百人排隊輪候旁聽，有非洲漢坦言，有朋友叫他排隊，事後請他飲酒，但自己並不知道審訊甚麼案件，及為甚麼要排對，亦有數名南亞裔人士取籌後立即離開。



今早約有100人在法院外排隊，當中有多名南亞裔人士。（鄭子峰攝）

法庭大樓外大批市民排隊等候旁聽，人龍伸延至大樓地下，社運人士古思堯在隊伍外，示威常客王鳳瑤「王婆婆」則在場披上英國國旗。警方在場佈防，最少五十名身穿避彈衣的軍裝警員駐守，附近多個街口亦停泊多架警車及衝鋒車侯備，亦有警犬在場來回巡查。

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此外，今早約有100人在法院外排隊，當中有多名南亞裔人士，隊伍中的一名非洲漢稱，有朋友叫他來排隊，事後會請他飲酒，他坦言不知道審訊甚麼案件，亦不知道為何要排籌。

有南亞裔人士成功領取侯補籌後，便迅速離開法庭。被問及到場原因和是否聽審等，有人連番聲稱「I don't know (我不知道)」，另有少數族裔帶同幼童到場，離開時同樣行色匆匆，對記者提問未有正面回應。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告及各人的保釋條件。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022