警隊年結｜2022年錄逾7萬宗罪案按年增8.7%　蕭澤頤指詐騙佔四成

警務處今日（14日）交代2022年香港治安情況及警務工作，處長蕭澤頤表示，去年整體罪案錄得70,048宗，按年增加5620宗，當中詐騙案共涉27,923宗，佔整體罪案四成。蕭澤頤解釋，整體罪案按年出現增幅，主要與詐騙案增加有關，他形容本港整體治安穩定，罪案維持較低水平，雖然詐騙案增，但其他罪案例如行劫及爆竊錄得顯著跌幅，警方會與社區加強聯繫，並聚焦打擊公眾關注的詐騙案件。



警務處處長蕭澤頤。（資料圖片/梁鵬威攝）

立法會今日召開保安事務委員會特別會議，蕭澤頤回顧2022年罪案情況。本港去年整體罪案共70,048宗，按年增加5620宗。

整體罪案上升，主要與詐騙案有關，按年上升8000多宗。詐騙案全年錄得27,923宗，佔整體罪案四成，當中七成涉及網上騙案，涉款達48億元。對照去年情況，詐騙案按年增加四成半。網上購物騙案、求職騙案、投資騙案及電話騙案，分別錄得四成至1.8倍的升幅，蕭澤頤指，警方已加強防騙宣傳，另反詐騙協調中心成功攔截超過13億騙款。

其他錄得升幅的罪案包括勒索案、三合會相關罪行、嚴重賭博、偷車及操控賣淫案件等。蕭澤頤表示，警方一直密切注意三合會相關的非法活動，適時採取情報主導的執法行動，嚴厲打擊相關罪行，當局留意到三合會份子操控賣淫及參與詐騙，警方已拘捕超過200人，及偵破超過300宗騙案。

青少年罪行方面，涉刑事罪行被捕的青少年有2774人，下跌8.2%，反映過去警方與學校、家長等的緊密協作，確實能讓學童對相關案件的警覺性提升。

與此同時，行劫及爆竊案持續錄得顯著跌幅，另傷人、嚴重毆打、縱火、搶掠、扒竊案件的數字，為回歸以來新低。《香港國安法》執法情況方面，蕭澤頤表示，警方共拘捕230人，6成被檢控。

多名議員關注本港詐騙案攀升，蕭澤頤說，警方已多管齊下加強宣傳，包括於17條隧道作植入式廣播，提醒駕駛者留意防騙訊息，「唔聽都要佢聽」，亦有於電影院線植入防騙廣告，「唔想睇都要佢睇。」警方另於學校透過防騙吉祥物「提子」作防騙教育，亦有電影商已接洽警方，將會開拍與騙案為題的電影。此外，警方已聯繫固網商及流動電訊商，要求協助攔截網編及電騙案件。

他又提到，失車報失按年上升4成3，大部份失車事發地點均在街頭。失車尋獲率達到7成，部份失車遭利用犯案或拆售零件圖利，另有1成多的偷車者本身與車主相識，但擅自取車駕駛。警方全年已瓦解3個偷車集團。

違泊執法方面，蕭澤頤說，去年「抄牌」宗數按年增加5.8萬宗，相信是警方引入電子告票，便利執法工作，另因本港車多，但泊車處少有關。