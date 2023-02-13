浸大新聞工作者訪問學人計劃今起接受報名　工作5年或以上可參加

第二屆「香港浸會大學新聞工作者訪問學人」（PJF@HKBU）計劃今日（13日）起接受報名，開放予本港具規模新聞機構工作5年或以上的全職新聞工作者參加。獲選的訪問學人將會以全職學生身份，經授課老師核準後旁聽浸大任何本科或碩士課程的科目，為期一或兩個學期，計劃將根據訪問學人的薪酬和新聞工作經驗提供相應的津貼。



參加首屆計劃的兩名訪問學人是來自《南華早報》的曾佩儀和周永靜，她們去年底完成進修，在一個學期內共選修15個科目，涉及新聞、傳播、政治、經濟、商業、歷史、語言、電影和音樂等學術領域。二人一致認同計劃是一個難得和獨特的增值機會，為更長遠的傳媒事業發展作充份準備。

浸大新聞系系主任暨專業應用教授李文表示，兩位訪問學人對計劃給予極高評價，她們在校園內的實戰經驗分享亦令師生獲益良多，故校方希望繼續透過推行計劃，進一步促進新聞從業員與新聞系學生及教育工作者之中的互動交流，並期待新一屆訪問學人的到來。

該計劃始於2022年，由黃沈慧珍紀念基金支持成立，是全港首個同類計劃，旨在為在職新聞工作者提供於浸大休假進修的機會。