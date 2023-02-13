浸大新聞工作者訪問學人計劃今起接受報名　工作5年或以上可參加

撰文：何瑞芬
出版：更新：

第二屆「香港浸會大學新聞工作者訪問學人」（PJF@HKBU）計劃今日（13日）起接受報名，開放予本港具規模新聞機構工作5年或以上的全職新聞工作者參加。獲選的訪問學人將會以全職學生身份，經授課老師核準後旁聽浸大任何本科或碩士課程的科目，為期一或兩個學期，計劃將根據訪問學人的薪酬和新聞工作經驗提供相應的津貼。

參加首屆計劃的兩名訪問學人是來自《南華早報》的曾佩儀和周永靜，她們去年底完成進修，在一個學期內共選修15個科目，涉及新聞、傳播、政治、經濟、商業、歷史、語言、電影和音樂等學術領域。二人一致認同計劃是一個難得和獨特的增值機會，為更長遠的傳媒事業發展作充份準備。

浸大新聞系系主任暨專業應用教授李文表示，兩位訪問學人對計劃給予極高評價，她們在校園內的實戰經驗分享亦令師生獲益良多，故校方希望繼續透過推行計劃，進一步促進新聞從業員與新聞系學生及教育工作者之中的互動交流，並期待新一屆訪問學人的到來。

該計劃始於2022年，由黃沈慧珍紀念基金支持成立，是全港首個同類計劃，旨在為在職新聞工作者提供於浸大休假進修的機會。

八大教員上學年離職率7.4%創25年新高　城大走77人　科大人數翻倍浸大發現腹瀉型腸易激綜合症新治療標靶　低蛋白含量食物可減症狀浸大傳理學會因理大圍城帖文遭停運　衞炳江：言論自由非絕對自由浸大傳理學會理大圍城貼文被指不當校方勒令停運　浸大：極度遺憾浸大「AI x HK OpenCup 2022」 人工智能解決社會難題
浸會大學
記者
傳媒