雲南農夫涉強姦非禮繼女　中港兩地8度犯案　陪審團裁全部罪成

雲南農夫涉在家鄉與香港兩地，多強姦與非禮妻子與前夫所生的13歲的繼女，並涉曾迫她口交及駕電單車，伸手摸繼女的胸部及私處。農夫否認非禮強姦等8罪受審，陪審團今(14日)在高等法院退庭商議，裁定被告全部罪名成立。庭上透露，被告另承認6項牽涉事主Y的妹妹的性相關罪行，將待明早處理。



被告名字以英文字母L.C代表，47歲.，農民，他被控4項非禮、2項對16歲以下兒童作出猥褻行為，及2項強姦罪。指他於2018年7月1日至8月31日期間，於不同日子在中國雲南，4度非禮及強姦年齡在16歲以下的女童Y，另於2019年9月1日至11月6日間，在不同日子分別強姦及對Y作出嚴重猥褻行為。

代號L.C.的被告，否認8項強姦及非禮罪名案，在高等法院受審。（資料圖片）

涉電單車上非禮Y

控方案情指，來自雲南的被告於2015年與Y母親再婚。Y與媽媽、妹妹其後於2018年中到雲南探望被告時，被告多次趁Y坐在其電單車後座，伸手隔著褲子摸及撩Y的私處；被告亦曾在一間中藥店，趁媽媽和妹妹去洗手間時，從後用雙手摸Y的胸部，又以下體磨擦Y的臀部：

Y驚醒見被告在啜其乳頭

另外兩件事件則發生於被告在雲南的家中，Y某夜從睡夢中驚醒，發現她全身赤裸，被告則下半身赤裸地啜吸Y的右邊乳頭。他見Y醒來後，從Y的私處抽出自己的陽具；另在某天下午，Y在被告睡房內玩手機。被告突進入房間並脫下自己內褲，將陽具塞進Y口中，並前後移動約1分鐘。

在港與Y同房而睡時非禮

最後兩件猥褻事件則發生在香港，2019年1月至11月某天，被告進入Y的睡房後除下自己的褲子，捉住Y雙手推在床上，然後用身體壓著Y，除下Y的褲子及強行張開Y的雙腿，將陽具插入Y陰部，性交約3分鐘；另外某天晚上，Y與被告、妹妹同在睡房睡覺，期間被告捉住Y的左手撫摸其陽具並上下移動。

Y稱在雲南的處境是迫於無奈

辯方其後盤問Y，指Y在第一次遭非禮後仍和被告一同外出，且在遭非禮時沒有推開被告的手或趁機離開，質疑Y寧冒著被非禮的危險也要外出。Y則指這是「迫於無奈」的選擇，稱若不外出會遭家人追問原因，且認為去到雲南「無理由唔周圍走」。

案件編號：HCCC 73/ 2022