初選案．第七天｜選拔方式現分歧　陳淑莊指網投或令較激進的當選

47名民主派人士涉參與組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，其中16名不認罪的被告的案件，今（14日）在西九龍法院（暫代高等法院）續審，認罪的區諾軒繼續作供。他講及和戴耀廷等人的飯局中，戴使用「大殺力憲制武器」一詞，最終要迫使特首落台，。



之後眾人開始討論統籌工作，李永達提議派民主動力作統籌，區做初選協調人，他們亦開始向各方遊說，惟以公開投票選參選代表上現分歧，公民黨的陳淑莊更指出，若以網上投票方式，或會令較激進的人士易當選。



香港01會繼續跟進報道。



區諾軒提到2020年1月出席飯局的泛民人士。(詳看下圖)

李永達提議由民主動力作協調工作

區指他們有討論找什麼機構處理行政工作，李永達指過往民主動力曾處理過往的民主派協調工作，而趙家賢是民主動力的召集人，找趙是順理成章，亦因此促使區其後聯絡趙。他們亦有討論，民主動力做收集報名表和宣傳。

區有公職故任初選協調人

因區當時完成立法會議員的公職，並有一段長時間在港，李永達遂提議區擔任初選的協調人，而區在會中同意擔任。

李永達建議由民主動力作協調工作。（資料圖片）

李永達李卓人不同意公民投票

他又指，飯局中有一個重點分歧，是他們不知道其他政治團體是否願意參與初選，尤其是李永達和李卓人不同意舉辦公民投票，因當時不確定其他團體是否參與，而公民投票所使用的資源一定較民調多，代價亦更高。

區諾軒指，在初次會面中，公民黨的陳淑莊（圖)已表明對戴的說法有保留。（資料圖片)

先向公民黨進行遊說

由於會中亦有討論要聯絡其他團體，他們便開始找其他民主派人士，第一個聯絡的是公民黨。區、戴、李永達和李卓人之後和梁家傑見面，梁卻稱已從政治前線工作退下來，遂轉介他們到公民黨的執委。區和戴便於2020年2月，前往公民黨位於炮台山的總部，和他們的執委會介紹初選的工作。區指，當時在場有非執委的成員，他憶及見到，譚文豪、陳淑莊等。

陳淑莊指若以網上投或令激進的人當選

他們當時向公民黨諮詢意見，包括是做民調或公民投票，若後者，會是以電子投票或實體投票等，戴亦有講及立會過半的願景、否決預算案等，但陳淑莊對戴的講法有保留，並指該黨打算由林瑞華參選功能組別的飲食界。而功能組別因涉及該界別選民的利益，對於考慮是否否決財政預算案，會有較大困難。此外，該黨對於只使用電子票舉辦公民投票有保留，因為當時的想法是電子投票是網上投票，或會令較激進的人當選。公民黨只表示會考慮，未有表示支持。

見梁晃維未提否決預算案

區又指，他於2020年2、3月間，亦有和梁晃維、黃子悅、黃之鋒、朱凱迪等見面，其中梁及黃子悅是分開見面，但一同見黃之鋒和朱凱迪。區指和梁晃維見面時，只講及初選是一個揀選民主派參選人的機制，未有講及戴所指的否決預算案看法，因他認為初選不是綑綁議員當選後工作的計劃，梁當時沒有表示參加與否。黃子悅則只想知道什麼初選，區亦有向她作簡單介紹。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022