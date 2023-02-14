初選案．第二周總覽｜區諾軒作供　一切由一個泛民飯局開始

泛民47人初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權罪的審訊進入第二周，已認罪的被告區諾軒，以「從犯證人」身份作供。他提到戴耀廷在2019年底提出「議會過半」主張後，引來不同泛民黨派別人士注意，並設了一個不同泛民人士出席的飯局，當時與會者與戴談到如何在立法會增取最多議席，從而發展成日後的初選計劃，他與戴之後開始到不到陣營作遊說工作，惟各方意見出現分歧。



控方開案陳詞透露的案件時序。(詳看下圖)

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2月13日審訊第六天 泛民飯局

被告及泛民人士到庭情況。(詳看下圖)

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飯局論及建立黃色陣營政治勢力

區諾軒透露，2020年1月底，不同泛民人士曾有一個飯局，並直言：「一切由這飯局開始。」他指參與者包括：李卓人、李永達、黃浩銘及戴耀廷等，飯局上提到設法統合不同「黃色陣營」的政治勢力，期望能爭取過半議席。區稱他當時認為若能建立到一個協調機制，會是很大進步，故答應參與。

戴耀廷提議會過半是大殺傷力憲制武器

惟戴提及欲以初選方式時，各人意見不一，戴亦有提及目標是否決議案，迫政府回應五大訴求等，更曾形容這會是「大殺傷力的憲制武器」，惟其他在席人士未有回應。

黃之鋒等被安排在延伸法庭旁聽

審訊進入第六天，早上續有逾百人在西九龍法院外輪候公眾席，更有不少南亞裔及非洲面孔，有來自非洲的排隊人士直言，不知道甚麼審訊。司法機構所安排的逾400公眾席未有坐滿，不少延伸法庭仍有位。

數名被告認包括：黃之鋒、袁嘉蔚、岑敖暉、吳敏兒、朱凱廸、譚凱邦、馮達浚等人，則被分開在3個延伸法庭內與其他公眾人士一同旁聽。

2月14日第七天 推銷初選計劃 九東辦協調會議

各獲保釋被告到庭情況。(詳看下圖)

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戴耀廷提目標令特首下台 各方卻關注選舉安排

承接上一天的證供，區諾軒講述該「泛民飯局」中，雖然戴耀廷有提到「大殺力憲制武器」一詞，又說最終目的是要令特首落台，但在席人士未有回應，並討論實質安排，李永達提議由民主動力負責籌劃，又叫區擔任初選協調人。區與戴在該飯局後，亦開始向各方介紹初選的計劃和作遊說工作，惟各方意見不一，特別是投票方式，傳統政黨較喜歡實體投票，政治素人及新進黨派卻想用電子票。區又稱，他當時未有向所有人提及當選要否決議案等事，各人當時亦未有關注這個議題。他與黃之鋒見面時，黃知他將到日本留學，更勸他不要再辦初選。

九東先開協調會 戴耀廷在文件加入否決預算案

區諾軒稱他們進行遊說時，各方有不同意見，亦有人認為不應辦初選，最後決定辦協調會議商討，並在九東辦首個會議。會議上，黃之鋒與譚得志曾因補選機制有不同意見，之後曾一度想不辦初選，改用「棄選」制，最後仍是決定辦初選。期間，戴又把「否決預算案」等字眼加入文件，區說他印象中無人回應，又指戴之後有把句子加入其他區的文件。

踏入第七天審訊，排隊聽審的人略為減少。

2月15日審訊第八天 港島區、九龍西及新界東協調會

港島區亦就補選機制有分歧

區諾軒第三天作供，並提及在九龍東稍後的協調會議，戴耀廷在有在會議文件上加入「積極運用《基本法》權力，否決財政預算案」等字眼，那時的會議亦已開始談及宣傳策略等事宜，但區稱因為他有「剷機」習慣，故文件已不再在其手機內。他又提到港區的會議中，有與會者表明不認同戴的看法。此外，與會者又再因替補機制鬧分歧，其中徐子見及楊雪盈等傾向排名制， 羅冠聰因料他或不能「入閘」，建議「靈童制」，希望可揀選袁嘉蔚替代。

否決預算案說法意見分歧 新東會議變激烈辯論

區諾軒又提及九龍西及新界東的協調會議，與會者對戴提出的「否決預算案」說法分歧更明顯，已流亡的張崑陽表明支持，社民連副主席黃浩銘卻致電區著他不要在會上應承。在新東的會議上，鄒家成更就戴引用的字眼是「積極運用」而非「會運用」提出質疑，後來更變成激烈辯論，並有與會者批評傳統民主派包括民主黨、公民黨等。區又提到他也有讀過戴耀廷提出的「攬炒十步曲」，他直言也曾向戴說其想法太瘋狂，惟他說罷旁聽席傳來一陣冷笑聲。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022