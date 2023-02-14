初選案．第二周總覽｜區諾軒作供　指初選由一泛民飯局開始

泛民47人初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權罪的審訊進入第二周，已認罪的被告區諾軒，以「從犯證人」身份作供。他提到戴耀廷在2019年底提出「議會過半」主張後，引來不同泛民黨派別人士注意，並設了一個不同泛民人士出席的飯局，當時與會者與戴談到如何在立法會增取最多議席，從而發展成日後的初選計劃，他與戴之後開始到不到陣營作遊說工作，惟各方意見出現分歧。



控方開案陳詞透露的案件時序。(詳看下圖)

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2月13日審訊第六天 泛民飯局

被告及泛民人士到庭情況。(詳看下圖)

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飯局論及建立黃色陣營政治勢力

區諾軒透露，2020年1月底，不同泛民人士曾有一個飯局，並直言：「一切由這飯局開始。」他指參與者包括：李卓人、李永達、黃浩銘及戴耀廷等，飯局上提到設法統合不同「黃色陣營」的政治勢力，期望能爭取過半議席。區稱他當時認為若能建立到一個協調機制，會是很大進步，故答應參與。

惟戴提及欲以初選方式時，各人意見不一，戴亦有提及目標是否決議案等，其他人亦未有回應。

黃之鋒等被安排在延伸法庭旁聽

審訊進入第六天，早上續有逾百人在西九龍法院外輪候公眾席，更有不少南亞裔及非洲面孔，有來自非洲的排隊人士直言，不知道甚麼審訊。司法機構所安排的逾400公眾席未有坐滿，不少延伸法庭仍有位。

數名被告認包括：黃之鋒、袁嘉蔚、岑敖暉、吳敏兒、朱凱廸、譚凱邦、馮達浚等人，則被分開在3個延伸法庭內與其他公眾人士一同旁聽。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022