簡約公屋｜屯門區議員憂人口超負荷　體育館消失　倡解決交通問題

政府敲定8個「簡約公屋」興建選址，其中兩幅於屯門3A區、屯門第54區的地皮預計提供約7200個單位。相關議題今（14日）在屯門區議會討論。屯門區議會副主席黃丹晴擔心簡約公屋令原定計劃興建的體育館「被消失」：「七年（簡約公屋興建及使用期）再加埋拆卸需時，再加埋要起（體育館），可能足足9年，屯門都係冇呢個體育館。」



▼2月14日 屯門區議會▼



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簡約公屋選址中有3個位於屯門，分別為第3A區近輕鐵青松站、第54區近菁田邨、小欖樂安排三幅用地。多名議員支持項目推行，但對該區發展及交通擠塞提出不少疑慮，個別議員更明確提出反對。

憂原定興建的體育館要再等9年

屯門區議會副主席黃丹晴直言，難以支持簡約公屋項目。他擔心簡約公屋會令原定計劃興建的體育館會「被消失」：「7年，再加埋拆卸需時，再加埋要起（體育館），可能足足9年，屯門都係冇呢個體育館。」

他希望當局能顧及整體屯門區內的發展，而不單只考慮興建簡約公屋用地的規劃。並在場詢問局方能否與屯門區居民作協調，再臨時覓地興建一個體育館。

康文署：籌備工作沒停止

康文署高級行政主任（策劃事務）羅麗珍表示，署方的前期籌備工作一直沒停止，沒有因簡約公屋而停下。「康文署會與相關政策局及部門保持緊密聯繫，不會讓簡約公屋的發展影響興建體育館的計劃。」

區議員冀增設智能停車場

另一名區議員賴嘉汶則表示，擔心屯門區內有傳統公屋分別新落成及興建當中，如再建簡約公屋，增加區內人口，會加重社區資源及交通負荷的負擔，影響居民生活。

賴嘉汶亦指出，屯門區的違泊問題，其實與泊車位不足有關，希望當局能考慮在區內興建智能停車場，解決現時泊位不足問題，以及應付未來人口增長衍生的車輛需求。

房屋局副局長戴尚城表示，並沒有打算在區內增設車位，預計簡約公屋項目的居民以使用公共交通工具出行為主，「用地十分珍貴，希望盡量用嚟起多啲單位。」