房協長者屋豐頤居年中入伙　10年推3.5萬伙資金流將現缺口需貸款

政府加大力度興建公營房屋，香港房屋協會主席陳家樂今日（14日）表示，紅磡的家維邨旁的「豐頤居」的312伙最快今年中入伙，示範單位將於下月起開放予公眾參觀。他續指，現時規劃和興建中的項目共有25個項目，涉及4.5萬個單位，是有史以來最多，但同時亦面對財政壓力，資金流將於兩年後出現缺口，當局正與銀行商討貸款安排，但他強調，房協財政穩健，暫時未有計劃要求政府注資。



房屋協會主席陳家樂（右）表示，豐頤居將於下月開放示範單位予公眾參觀。左為房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉。（林穎嫺攝）

陳家樂下午在傳媒午宴表示，位於紅磡利工街的第三個「長者安居樂」住屋計劃項目「豐頤居」將於今年內推出，形容是今年的「頭炮」，涉及312伙，一半屬於一房單位（168個），其餘的144伙為開放式單位。「豐頤居」將於下月開放示範單位予輪候人士和公眾參觀，房協預料首批住户最快今年第三季入伙，是房協相隔約20年後，再有長者住屋推出。

今次項目會沿用單一輪候冊編配安排，現時有500多名申請人排隊，換言之，「豐頤居」有機會爭崩頭。

「豐頤居」與早前兩個長者住屋一樣，是為中產長者而設，租住權費用為100至200多萬元。被問到近期地產市道較為淡靜，會否影響「豐頤居」的反應，陳家樂則指，長者住屋項目與樓市不一樣，故對計劃仍有信心。值得注意的是，今次項目的單位會增設樂齡安老等設施，亦會有醫療中心、復康中心等，相關中心將會開放予社區人士使用。

另外，房協在沙田乙明邨的長者屋「松悅樓」是以「組裝合成」建築法(MiC)興建，預料會在今季進行吊裝工程，有望在今年內竣工，將可提供64個單位，單位為單一設計，面積約為21平方米。陳家樂指，預計今年年尾可開放示範單位，予乙明邨70歲以上的寬敞户優先參觀和申請調遷。

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至於去年發生冧天秤意外的安達臣道項目，原訂今年推售，房屋局早前稱，項目約1,400伙資助出售單位將要延期一年，至2025/26年度完工。房協表示，暫未有重啟上蓋工程的時間表，但強調其他工程仍在進行中，至於會否撤換承建商，當局則指，仍要等待警方和勞工處的報告才能下決定。

行政總裁兼執行總幹事陳欽勉又提到，現時規劃和興建中的項目共有25個項目，涉及4.5萬個單位，是有史以來最多，其中3.5萬伙將可於10年內落成，當中觀塘安達臣道和啟德項目相信會較快落成，但有待房屋局拍板，以預售樓花的形色推售。

他續指，近兩年出售的房屋數量較少，但開展的項目卻創新高，坦言在財政上面對壓力，更預料兩年內資金流會出現缺口，故正與銀行商討銀團貸款，期望今年內有具體安排。他強調，房協財政仍然穩健，只是短期內資金流有短缺的情況，相信在2025至2028年間，資助出售房屋項目陸續應市後，便可解決問題，故暫時並不需要政府注資。