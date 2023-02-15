初選案．第八天｜區諾軒指調協會議撮要　有否決財政預算案字眼

民主派「35+」初選案，16名被告否認串謀顛覆國家政權審訊，今（15日）在西九龍法院（暫代高等法院）續審，認罪的區諾軒繼續作供。他指在九龍東第三次協調會議後，決定舉辦初選，並指該選區可派出5張名單出戰立法會。此外，戴耀廷提出的「積極運用《基本法》權力，否決財政預算案」一句，應該曾出現在九龍東協調會議後的會議撮要中。



西九龍法院外再現排隊人龍，警員在場戒備。（詳看下圖)

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會上有討論宣傳策略

區諾軒今作供時指，在2020年5月4日的第三次九東的協調會議，會中決定要舉辦初選，以及討論宣傳策略，當時亦同意九東目標為奪取5席中的3席，但可以派出5張名單出選立法會，會內亦有討論宣傳策略。區指出，戴耀廷提出的「積極運用《基本法》權力，否決財政預算案」句子，至少在會議撮應該有出現。

區確認句子有出現在文件內

根據WhatsApp群組的紀錄，於2020年5月5日，時任觀塘區議會主席蔡澤鴻發出檔案，並稱是會議的撮要。法官李運騰指，根據紀錄看不到該檔案，控方確認沒有該檔案。控方續問區文件中的內容，他謂無法記得全文件的內容，但可以確認「積極運用立法會權力」的句子，當時應有加咗文件裏。

區稱有剷機習慣檔案已不在

法官李運騰問及，區手機內會否有該檔案。區解釋，他有「剷機」習慣，而現時已沒有此檔案。他又說：「我幾乎每個月都有剷機的習慣，我只能確定有收過同睇過(相關檔案)。」區又稱，九東於同年5和6月亦有舉行協調會議，但他沒有出席。

區諾軒指，司馬文(圖)曾在港島區的協調會上，反對戴耀廷的說法。（資料圖片）

司馬文協調會上反對戴的主張

區之後講及港島區亦於2020月3月26日，在灣仔舉行第一次協調會議，出席者包括許智峯、楊雪盈、徐子見、羅冠聰、羅健熙等。區指，他們透過一個名為「35+港島」的WhatsApp群組溝通。他續指，會上談及該選區的選票比較緊張，最終決定該區的目標為奪取四席。此外，戴耀廷亦有提出「積極運用《基本法》權力，否決財政預算案」，但出席的司馬文反對，不認同戴的看法。戴解釋，相關權力可用，亦可不用，若政府不聽民意，就使用該權力。區庭上指，戴當時嘗試迎合司馬文的看法。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022