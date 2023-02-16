明日大嶼｜研究指八成千公頃填海項目爛尾　環團憂交椅州殊途同歸

政府去年底公布「明日大嶼」交椅洲人工島的最新填海方案，包括將填海方案由兩島改為三島，而最新成本估算增至5,800億元，較原先大增16%，填海大計再次惹起公眾反彈。

明日大嶼交椅州人工島填海項目公眾諮詢期將於下月底完結，綠色和平與本土研究社今（16日）發布研究報告，分析及52個大型人工島或近岸填海項目，當中46%、即24個出現延誤、空置，甚至是爛尾等問題，當中13個填海面積1,000公頃或以上的項目，只有1個項目可完整完成，至少77%、即10個項目出現空置、停滯或被腰斬，有項目落成後甚至被丟空30年。

團隊認為，該些項目出現問題屬大型填海工程共通問題，包括規劃失當、財務負擔及破壞環境等，明日大嶼項目亦有不少類似潛在問題，有重蹈覆轍風險，喻政府應再三思量。



綠色和平與本土研究社發布「問題島途——從全球大型填海工程看明日大嶼計劃的危機」研究報告，花逾一年時間研究，覆蓋全球200個有海岸線國家由1986年至2022年間動工或已宣布擱置的填海項目，整合其目前現況及失敗原因。

52個大型人工島或近岸填海項目中，45個位於亞洲，其中中國內地佔13個。當中46%、即24個出現延誤、甚至爛尾等問題，其中8個由官方宣布擱置，包括已完全擱置的荷蘭「Markerwaard」，以及部份擱置的阿聯酋「杜拜島」和印尼「NCICD」；其餘則涉空置、延誤等情況，最驚人為阿聯酋艾露露島（Al Lulu Island），完成填海至今空置30年，報告形容是「另類隱世郊遊地點」。

全球13個大型填海項目有10個延誤或爛尾

研究亦聚焦在13個填海面積逾1,000公頃、達明日大嶼規模項目，僅巴林項目完成填海，其餘至少10個均出現延誤、停滯、爛尾及擱置問題，顯示填海面積越大，爛尾風險越大。涉停滯及延誤項目包括中國內地龍口人工島、曹妃甸國際生態城及濰坊濱海旅遊度假區三個項目。

研究團隊搜集資料歸納原因，認為該些項目主要面臨規劃、違規、財務、環境及工程五大問題，當中規劃即有房屋豪宅化、配套不完成等；違規則涉繞過既定程序等；財務涉及長時間工程經濟出現不穩，公私營合作易由公帑埋單等。

擔心明日大嶼爛尾由公帑包底

對比香港，研究團隊認為明日大嶼項目暗藏不少世界各地案例曾發生的風險，例如明日大嶼準備設第三個核心商業區（CBD），或與北部都會區計劃的CBD重疊，埋下失敗伏線；政府亦擬計劃以公私合營合作模式，將規劃權交予發展商，或難平衡「七比三」的公私營房屋發展比例，令公屋數目隨時大縮水，項目一旦出現爛尾，則大機會由政府用公帑包底。

除此之外，政府早前曾繞過部份環評程序、分拆三件進行環評，包括擬允許「邊規劃、邊填海」方式進行，再加上交通配套未跟上，鐵路建設時間表仍未有情況下，亦令項目失敗機會大增。

本土研究社成員黃肇鴻指出，當啟德CBD2有爛尾跡象，環顧不少類似大型填海計劃最終都虎頭蛇尾，且是大型填海項目本質上會遇到的問題，憂明日大嶼最終與啟德項目殊途同歸。

綠色和平資深項目主任陳可淳則指發展局未正面回應人工島必理性及公眾對造價及環境的質疑，便跳步就如何填海展開諮詢，而與明日大嶼同等規模的人工島，無論用任何模式發展和融資皆難逃爛尾劫數，令人憂慮當局欲以珍貴生態及數千億公帑為籌碼，傾盤押注於了無勝算。

綠色和平和本研社發表報告指，發現全球一共52個用途為居住、商業或旅遊，而面積達100公頃的人工島或填海面積達400公頃的近岸填海項目，當中38個為人工島項目，10個為近岸填海／湖／河項目，4個項目為混合類型。

截止去年12月，上述的項目中，有24個項目（46%）出現「爛尾」情況，包括空置、工程停滯、擱置或部份擱置），以及延誤逾兩年，其中8個是由官方宣布擱置，包括已完全擱置的荷蘭「Markerwaard」，以及部份擱置的阿聯酋「杜拜島」和印尼「NCICD」，餘下的16個填海工程則出現三大問題：

．5個項目在填海完工多年後仍然空置，當中最極端例子為阿聯酋艾露露島（Al Lulu Island），完成填海至今空置30年，報告形容該島現已成為「另類隱世郊遊地點」、「未被開發的淨土」



．4個項目延誤逾兩年，包括內地「龍口人工島」和南韓「松島」



．7個項目在2018年起，填海範圍已再無變動，包括阿塞拜疆「哈扎爾島」、尼日利亞「Eko Atlantic」、內地的「曹妃甸國際生態城」和「濰坊濱海旅遊度假區」、馬來西亞「森林城市」。報告形容，有關項目長期停滯，雖然官方並未正式宣布擱置，惟實際上「很可能已部份擱置」，其中兩個停滯項目同時延誤逾兩年。



▼明日大嶼最新概念圖▼



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報告指，出現「爛尾」等問題的大型填海工程遍及全球各地，認為有關現象顯示，「爛尾」和工程延誤等狀況是「大型填海工程普遍會遇到的問題，而填海面積愈大，「爛尾」及延誤的風險愈大，面積達1,000公頃的13個大型填海／湖面項中，至少10個（77%）出現問題，能完整落成的項目只有1個（8%），為巴林「迪亞爾·穆哈拉格」。

報告又指，內地在過去30年推行13個大型填海項目，佔全球四份之一，但當中逾半出現涉及項目完成度的問題，分別有3個出現工程停滯、2個已由官方宣布擱置或部份擱置，另外完成填海後空置及延誤則各有一個，直指「內地最熱衷於大規模的商住用途填海，然而未能完工的個案亦是各地之冠。」

除了工程進度問題外，研究亦歸納出，現時大型填項目普遍面對五大問題，包括規劃、違規、財務、環境和工程問題。

．規劃問題：規劃功能重疊造成空置、房屋豪宅化、配套未完善致居民成「開荒牛」、本地政策難以持續「配合」

．違規問題：發展繞過既定程序、不良財政操作

．財務問題：易受外來經濟風險影響、公帑補貼付鈔

．環境問題：水質混濁、海岸侵蝕或淤積、化學物污染、破壞生境、水浸問題

．工程問題：錯誤預判土地沉降速度



報告舉例指，河北的曹妃甸國際生態城在原訂計劃中，透過工業、港口帶動當地發展成一個完整的城區，但礙於同期推出多個類似計劃，而預期中的工業需求並無出現，致作為「開荒牛」的企業錄得虧損，減低島上發展的吸引力，至今仍有大量土地空置。

另外，南韓仁川的松島，則因為市政府財政問題，令多個接駁松島的交通基建延誤數年，令該島被批評社區設施不足，致欠缺吸引人，截至2022年，該島人口仍不足20萬人，較原本計劃少至少10萬人。報告又提到，相關填海土地的辦公室空置率高企，仁川市政府最終回購發展商的土地，令當局庫房錄得赤字。

▼明日大嶼計劃▼



綠色和平聯同本研社參考國際大型填海經驗、本地暫時公開的初步資料、相關爭議和討論後，歸納出「明日大嶼」的7大潛在問題，包括：

．「明日大嶼」有可能與北部都會區互相「搶企業」，認為是再次埋下第三個核心商業區（CBD3）失敗的伏線。

．公私合營斷送規劃權予發展商，公屋隨時大縮水

．改變既有發展程序加快工程或令項目「爛尾」或出現其他問題

．政府須負擔項目失敗的財政風險

．交通配套進度成疑

．能否縮短土地沉降時間成疑

．污染附近環境及破壞生態

