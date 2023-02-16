近四成村屋僭建清拆令逾期未遵從　申訴專員公署：懲處欠阻嚇力

村屋僭建問題持續，申訴專員公署主動調查發現，屋宇署未有積極跟進新界村屋僭建物清拆個案。公署表示，指截至2021年底，屋宇署發出近5,400張清拆令，當中有約四成，即超過2,000張在期限屆滿仍未獲遵從。



另外，屋宇署在發出清拆令後，數以年計都未採取跟進行動，即使為過去成功定罪的僭建案例，過去十年平均罰款只有9,500元，就持續未有遵從清拆令的業圭，再被判罪成的平均罰款也只增至約 13,400 元。



公署建議，就將清拆令送交土地註冊處登記訂立具體的時間規定、簡化針對正在施工的僭建物的執法程序及加大力度監察新界村屋僭建物個案的跟進及執法工作等。屋宇署及地政署大致同意相關建議。



新界村屋僭建的問題嚴重。（資料圖片）

現時如屋宇署發現村屋僭建，會發出清拆令要求業主清拆相關僭建物。雖然政府在2012年4月實施針對新界村屋僭建物的加強執法策略。惟相關成效存疑。

屋宇署9至18個月才發清拆令不符「即時」指標

申訴專員公署亦發現，屋宇署在接獲正在施工的僭建物的舉報後，雖然能按服務承諾安排顧問公司在 48 小時内到場視察，公署的個案研究顯示即使屋宇署發現有正在施工的僭建物，但在視察後9至18個月才發出清拆令，明顯不符合須採取「即時」執法行動的目標。

另外，公署亦指，截至2021年底，屋宇署發出的5,384張清拆令，當中有約四成，即超過2,016張在期限屆滿仍未獲遵從。

過去十年平均罰款只有9,500元，就持續未有遵從清拆令的業主，再被判罪成的平均罰款也只增至約 13,400 元。公署專員趙慧賢認為，加強執法策略在過去十年的實際執行情況着實有多處不足，未能充分達到政策目標。公署理解屋宇署一直的努力，但以目前大規模行動的進度及積壓個案的情況來看，屋宇署所需的執法工作或許已經超出部門的盛載能力。

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她又指，屋宇署沒有適時跟進清拆令，容易傳遞錯誤訊息，而以現時的罰款及定罪情況，阻嚇力不足。公署建議，屋宇署亦應向法庭反映問題的嚴重性，尤其僭建對社會的禍害，另外亦應研究簡化針對正在施工的僭建物的執法程序、將清拆令送交土地註冊處登記訂立具體的時間規定、檢視現時大規模行動顧問公司需提交的各項工作報告及加大力度監察新界村屋僭建物個案的跟進及執法工作等。