檢控阻街店舖平均每宗罰款約千元　申訴專員公署倡引入累進式罰款

政府近年來加大力度打擊阻街工作，惟申訴專員公署審視四個阻街黑點，其中在深水埗順寧道及醫局街一帶，發現食環署在2018至2021年每日平均巡查4次，而每日分別平均只有0.1宗檢控，及發出0.3張定額罰款通知書，認為執法力度不足。



公署認為，食環署引用「定額罰款條文」執法宗數佔整體個案八成，當中以重犯個案為主，每名重犯者平均違例7.5次，而以「阻街條文」檢控的阻街店舖，每宗平均只罰款約1000元，認為阻嚇力不足，建議加重刑罰，研究引入累進式罰款。對於政府曾稱累進罰款不可行，公署引述政府指會將設累進式罰款的建議，納入可行性研究。



▼2月9日 警方、食環署、入境處及港鐵在上水打擊水貨及阻街▼



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政府去年8月中推出為期三個月的打擊600個衞生黑點計劃，對付阻街是其中的項目，打算今年中提高罰款一倍至6,000元，然而店舖阻街問題持續。申訴專員公署主動調查政府打擊阻街工作，今公布其調查報告。

四個黑點日均只發0.3張罰款

公署審視四個阻街黑點，其中在深水埗順寧道及醫局街一帶，發現食環署在2018至2021年每日平均巡查4次，而每日分別平均只有0.1宗檢控，及發出0.3張定額罰款通知書，認為執法力度不足。

另外，食環署引用「定額罰款條文」執法宗數佔整體個案八成，當中以重犯個案為主，每名重犯者平均違例7.5次，而以「阻街條文」檢控的阻街店舖，每宗平均只罰款約1000元。

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巡查及執法疑有不公

公署認為阻嚇力不足，建議加重刑罰，研究引入累進式罰款。 公署又發現在阻街問題較嚴重，檢控數字較多的街道，如旺角花墟一帶，巡查次數反而比其他阻街情況較輕微的街道少，反映巡查及執法力度寬緊不一，可能會引起執法不公的質疑。