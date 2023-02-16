初選案．第九天｜新東會有人提民主黨前事批評　指民主派行禮如儀

47名民主派人士涉參與組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，其中16名不認罪的被告的案件，在西九龍法院（暫代高等法院）續審，認罪的區諾軒繼續作供。他昨提到鄒家成在新東的第二次協調會議中，就戴耀廷在文件中所用的字眼提出質疑，區今(16日)指該爭辯最後沒有共識，區又指，會議上有人提出民主黨以前好多事來批評，指民主派過往「行禮如儀」。



區諾軒指鄒家成(中)在新東的協調會上，曾就文件的字眼提出質疑。（張浩維攝）

認為戴提議字眼是想說服鄒

區諾軒今早作供時，繼續講及新東的第二次協調會議中，鄒家成質問戴耀廷，為何「35+ Project」文件中「積極運用基本法權力否決財政預算案」這一句子，要使用「積極運用」字眼而非使用「會」字。戴回應，即使只用上「積極」一詞，「都比唔用行前一步」，但戴未有再一步解釋何謂「行前一步」。區解釋，戴應為了說服鄒家成。鄒提議在會議中就用字投票，林卓廷助理莊榮輝未有回應，並稱未獲授權處理該問題。區續指，是次用字爭議最終沒有共識。

討論後認為新東可派7張名單

各人之後討論該區派出6或7張名單出選，並認為派出7張名單是較樂觀的勝算目標。當中有與會者認為第七張名單應界定為初選勝出者，並在正式報名參與立法會選舉後，不可展開選舉工程。

民主黨及街工在會上被受批評

區亦提及在該會議中，「有人攞番民主黨以前好多事嚟批評」，如指民主派過往「行禮如儀」。此外，街工也在會議中遭批評。被問及新東選區有否其他協調會議，區稱他只出席首兩個會議，不清楚是否有第三個會議。

透露2021年9月已協助警方

主控問區有關新東選區是否亦有開設WhatsApp群組，區突問及可否看趙家賢的手機紀錄。法官李運騰便問他，為何要看趙的手機？區稱他於2021年9月收到趙家賢的手機紀錄，才能回想當時的對話。李官繼而問，當時區已向警方提供協助，區稱是，並透露在被捕前，區手機內的WhatsApp紀錄已被刪除。

區諾軒稱以他所知，出席超區協調會的人包括以下人士。（詳看下圖)

超區協調會時大局已定

就超級區議會的協調會議方面，區指超區只開了一次會議，他已不記得日期，但肯定是在2020年5月8日之後。區解釋，因當天是新西第二次協調會議，區本人雖未有出席，但知悉該有該會議。

超區的協調會議出席者包括涂謹申、鄺俊宇、王百羽、李予信和岑敖暉等。區形容因當時「大局已定」，戴在會議上沒有提及「否決財算案」的主張，該會議亦很快完結。他繼而解釋，因當時基本方向已定，包括各地區直選的選區都會舉辦初選。

蘋果日報表示可提供場地做論壇

區又指，於2020年3月時和戴耀廷討論選舉論壇，當時戴建議找《蘋果日報》和其他媒體合作。區就論壇找過一位蘋果記者，《蘋果日報》之後表示，可以提供場地。他並同時聯絡《立場新聞》、《D100》及《城寨》，並和4間媒體的代表開會。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022