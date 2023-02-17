活力午餐暫停｜受影響小學校長引述家長有怨氣：好多都話條氣唔順

學校午膳商「活力午餐」下周一及二（20及21日）暫停向學校供應午餐兩天，料致10萬師生受影響。有受影響小學的校長在電台節目表示，對「活力午餐」停供兩日感突然，「無諗過有咁嘅情況」，他指家長都有不少怨氣，「條氣唔順」，惟他安撫家長們先找應對方法，包括籲帶飯、陪同學生外出用膳等。



他補充，暫停供餐並不會找不到替代方法，不過他提醒其他學校，在找應對方法時要小心處理。



影響500學生 校長：無諗過咁嘅情況

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成今早(17日)在港台節目《千禧年代》表示，對「活力午餐」昨日宣布暫停供應飯盒兩天感突然，「無諗過有咁嘅情況」，他指今次校內有約500名學生受影響，並指家長們都有怨氣，「好多都話條氣唔順」。

不過他呼籲家長先找方法應對，例如讓學生帶飯、陪同學生外出用膳、甚至家長請兩天假去照顧小朋友等，「大家群策群力，一定唔會無飯食嘅。」他亦向家長表示，之後會向供應商追討，「可能退返兩日飯錢，或者其他方法，消委會都可以評估吓呢個情況」。

他表示，即使供應商暫停供應飯盒，其實都不是沒有方法應對，例如收集家長外賣再派予學生。他指其他學校如果情況許可，更可幫家長全面安排午膳，例如找附近餐廳集體買外賣，不過他提醒其他學校要小心尋找餐廳，「例如個餐廳嘅食物乾唔乾淨，啱唔啱學生食」。

最後若無辦法則可能停下午課

被問到會否暫停下午上課，孔偉成表示，不是無可能，但強調「呢個係最後最後嘅方法，如果唔係無方法都唔會咁做」。