中史科｜議員倡增「新中史」不計分不考試　教聯會：納公民科便可

立法會昨日（16日）通過經修訂的議員議案，向政府建議將中國歷史列為中學的「必須學習經歷」的科目。提出議案的選委界議員劉智鵬今早（17日）在電台節目再解釋，建議原有選修中史科不用取消，同時增一科「新中史」甚至不用計分，以體驗學習為主。



另一立法會議員、教聯會副會長鄧飛就認為，劉智鵬提的建議，其實可以加入現時由通識改成的公民與社會發展科，「如果喺高中，你嗰科同文憑試無關，就會比人壓縮，甚至消失無人做。」



▼2022年DSE文憑試中史試卷▼



身兼嶺南大學協理副校長及歷史系教的授劉智鵬，今早（17日）在港台節目《千禧年代》表示，他所提出的新中史科其實是新增一個必修科目，而原有的中史選修科可不用取消，學生仍可選修。對於初中都已經有必修中史科，是否高中仍要再修讀，他反問：「初中都讀咗三年英文，係咪高中唔使讀？」

他解釋，在他心目中，這科新增的中史科應該不用考試，甚至不用計分，學校只需每星期有兩個約一小時的課堂，老師可以播影片或說一個中史故事，而學生在學期尾就「拍一條片」或說一個中史故事，「其實唔應該背書，死背其實係好錯、好失敗嘅做法」，故他認為，昨日經同為選委界議員的管浩鳴提出的修正案都是好的做法。

鄧飛：直接把課題加進公民科

另一立法會議員、教聯會副會長鄧飛在同一節目稱，與其在高中新增一個必修科，不如把劉智鵬提出的課題內容，加入現時由通識改成的公民與社會發展科，「因為公民科已經有近代史，舊瓶裝新酒就得。」

對於劉建議新增的中史科不用考試，甚至不用計分，鄧飛認為，可能科目被無視，「你到高中，如果有一科同文憑試無關，通常因為應試（DSE）壓力，就會無人做，同文憑試無關嘢就會壓縮，甚至消失無人做。」故此他認為倒不如加進公民科，可能會更有成效。