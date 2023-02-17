初選案．第10天｜九龍東論壇　黃之鋒指初選的民意授權好重要

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊今(17日)續，認罪的區諾軒繼續作出，控方繼續播放初選論壇的片段。在九龍東的論壇上，播放了電影《地厚天高》片段，片中梁天琦曾指，立法會選舉是獎金爭奪戰，並說：「大家都係獎金獵人......」主持有問及各參選人的看法，此外，被告之一的施德來在論壇上稱一定會抗爭到底，並稱會否決財政預算案；黃之鋒則說，初選的民意授權好重要。



港台前主持人曾志豪是九龍東初選論壇的嘉賓。（資料圖片）

曾志豪是論壇嘉賓

控方今早播放九龍東的選舉論壇片段，片段長約1小時14分鐘。該論壇於2020年6月26日舉行，出席者包括黃之鋒、胡志偉、譚得志、譚文豪、李嘉達，以及不認罪的施德來，曾志豪為論壇嘉賓。

黃之鋒稱一息尚存抗爭到底

在自我介紹環節，李嘉達表明會以本土利益為先，並提出將抗爭帶入立法會；譚文豪則指他在議會外被警員用胡椒噴霧、水炮車攻擊，譚說：「我有一對小朋友，唔願意見到佢哋需要走上街頭。」黃之鋒謂：「面對國安法壓境，一息尚存，抗爭到底」。

《地厚天高》以梁天琦為主角，講述其2015至2016年間的經歷的影片。（資料圖片）

梁天琦在影片稱大家都係獎金獵人

論壇中播放電影《地厚天高》的片段，電影中梁天琦形容立法會選舉是獎金爭奪戰，「大家都係獎金獵人,,,選邊個入去都無用.....其實大家都係為錢」，主持問多名出席者的看法。其中譚得志表明不同意，指陳志全被追討清潔費，指「人工嘔凸」；梁頌恆和游蕙禎當選後，遭「破產架而家入到立法會」。

被告施德來（中)在九龍東的論壇中曾稱，入到議會一定抗爭到底。（夏家朗攝）

施德來稱會否決財政預算案

在嘉賓提問環節，施德來被問及民協如何把擺脫其「又傾又砌」、脫節的形象，施德來稱若民協成員當選，一定會兩次否決財政預算案，強調：「入到議會，一定抗爭，唔抗爭既，唔該行開。」

黃之鋒指初選的民意授權好重要

此外，主持又指，有人認為黃之鋒若當選也會被「DQ」，認為黃在「核心外圍，幫核心內圍。黃回應說，早前到外國遊說時，會被問及有否民意授權，因此認為7月11日(初選投票日)的民意授權好重要。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022