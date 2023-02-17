活力午餐暫停飯盒｜學生自備食物難　朱國強得悉有學校或停下午課

學校午膳供應商「活力午餐」下周一及周二暫停供應飯盒兩天檢視工序及深層消毒廠房，措施為學校帶來不便。教育界立法會議員朱國強今日（17日）表示，得悉有學校傾向該兩天暫停下午課堂，因明白到有不少學生的家庭或未必安排到午膳予學生，加上要學生自備食物亦有難度，但數目不多。



朱國強又指，教育局已向各學校發指引，著學校應制定應急方案，包括找替代供應，如最終仍找不到，可以安排半日面授課堂而另外半日改為網上學習，惟學校必須要繼續開放校園以照顧學生。



「活力午餐」暫停向學校供應午餐兩天，料每日或達10萬師生受影響。朱國強在商台節目表示，有就事件與不同的校長去交流，認為此事來得突然，亦已想過不同方案去應對。

他指，教育局在事發後兩至三小時已向各學校發指引，著學校應制定應急方案，包括找替代供應，如最終仍找不到，可以安排半日面授課堂而另外半日改為網上學習，惟學校必須要繼續開放校園以照顧學生。指引亦要求，學校要與家長有妥善溝通，交代學校的安排。

被問到有沒有學校傾向暫停這兩天下午課堂，朱國強表示，得悉有學校傾向停下午堂，但數目不多，因明白到有不少學生的家庭或未必安排到午膳予學生，加上要學生自備食物亦有難度，不過，大部分學校都偏向安排學生回家或外出進食午膳，又或是要求學生自備食物。

教育界立法會議員朱國強表示，得悉有學校傾向停下午堂，但數目不多。（資料圖片）

朱國強指，長遠教育局應與食環署合作，對供應商運作提供清晰指引，保障飯盒質素及加強監管。他表示，有部份學校同時僱用兩間飯盒供應商，以供學生及家長自由選擇，變相增加競爭，或有助提升質素：「好食果間自然會多啲人揀，少人揀嗰間就要改善喇。」