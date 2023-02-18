調查揭近半青年寧打工拒創業　起動資金成障礙　商會籲增創業資金

撰文：歐陽德浩
出版：更新：

疫情肆虐三年，本港營商環境惡化，影響青年創業的決心。浩洋青年商會今（18日）公布「亞洲100青年創業指數」問卷調查結果，發現僅約三成學生決定將來創業，有約一半寧選擇做「打工仔」，其中佔逾一半期望首份工作月入最高兩萬元。

商會建議，政府可為青年提供更多創業資金，與科技公司合作提供支援。亦有其他商會不認同起動資金為最大挑戰，認為青年須投資自身：「否則投資資金再多，都只會浪費。」

調查︰一半受訪學生認為創業需要$20萬

浩洋青年商會在今年1月3日至2月10日，向本港大專院校18至25歲的學生，以實地訪問及網上形式，收集共306份有效問卷。

問卷調查發現，只有33%受訪者將來選擇創業，46%則選擇做「打工仔」，當中有54%期望首份工作月入達1.2萬至2萬元。學生不願創業主要有兩個原因，33%認為最大挑戰為起動資金，達一半預料需要20萬元，另有38%則認為科技及技術為挑戰。

近一半認為人際網絡為最重要營商技巧

俗語有云「識人好過識字」，選擇創業的受訪者中，有45%認為人際網絡是最重要的營商技巧，至於他們認為最有前境生意分別是醫療、元宇宙及老人服務，分別佔23%、21%及15%。

受訪者亦認為，香港的營商環境僅得6.5分（滿分為10分），當中評價最高為6.27分的法治低稅率，其次為6.21分的治安法規，最低是5.44分的不干預政策。

▼2021.11.26　工業邨改名創新園▼

商會籲政府向青年提供更多創業資金

浩洋青年商會會長馬國健建議，政府可為青年提供更多創業資金，亦可與科技公司合作提供支援。由於法治低稅率及治安法規為最大優勢，他指政府應思考在積極協助，與自由發展間取平衡。

立法會議員何敬康自言，在內地有創業的經驗，認為創業從來不容易。他稱，只要大家有信心，相信青年人在香港的未來，仍然一片光明。

▼2021年《施政報告》發展河套地區▼

+5

商會︰投資自己最重要　否則資金再多都只會浪費

香港青年創業家總商會副主席陳慶達，則不認同起動資金為最大挑戰，認為最重要為投資自己，找出定位及強項，「否則投資資金再多，都只會浪費。」他又指，營商環境達6.5分已算不錯，鼓勵青年努力創業。

宏恩基督教學院商學系主任楊慕貞則表示，科技對創業相當重要，善用最新的科技包括大數據、NFT等，留意政府公布的創新科技計劃，鼓勵青年將想法化為行動。

社企民間高峰會本月舉行　亞洲青年創業家分享社創過程經驗保良局與順豐香港合支援青年創業　40參與者每人獲5000元運費資助社企民間高峰會11月4日舉行　青年創業家分享創業故事和經驗助青年實現創業夢！東華三院「燃點‧夢想 ─ 青年創業計劃」
青年
青年就業
創業