八達通｜內地「一卡通」第2季面世　可於全國逾80個城市嘟卡搭車

疫情肆虐三年，內地及海外旅客終重返本港。八達通正密鑼緊鼓，推出多項服務，其中面向港人方面，可在內地逾80個城市搭車的實體「一卡通」，預計第二季推出。八達通App並已推出銀聯二維碼功能，毋須綁定內地手機號碼等資料，便可在內地逾3,000萬個商戶消費。



至於內地旅客方面，八達通亦推出旅客版App，支援非香港發出的萬事達、銀聯或Visa信用卡，隨時隨地在港增值，即旅客毋須再到門市購買實體八達通、增值及退款。八達通表示，將加強在各個口岸投放廣告，並在「小紅書」等電子媒體宣傳。



▼2月6日 深圳羅湖口岸早上人流暢旺▼



+ 15

「一卡通」屬實體卡 首階段澳門未能使用

八達通營業及市務總監李玉兒透露，八達通全國通卡（一卡通）已踏入最後測試階段，預計第二季可推出，屆時只需一張實體卡，便可在全國80多個已加入互聯互通的城市，乘搭鐵路或巴士，惟首階段暫未能在澳門使用。此外受制式所限，該卡不能轉移至手機App。

八達通︰銀聯二維碼功能與內地電子銀包不相伯仲

問到八達通在國內如何與支付寶及微信支付競爭，李玉兒則提到八達通App的銀聯二維碼功能，用戶毋須預先申請，可隨時隨地開通，即時接入內地共3,000萬個支付點，毋須綁定內地手機號碼，可透過八達通錢包的餘額付款。

她表示，八達通App已有逾200萬名用戶，認受性日漸提升，相信銀聯二維碼功能，相較其他電子錢包為一大賣點。她並認為，銀聯在內地的滲透率相當高，「其實同WeChat Pay好，Alipay好，應該大家不相伯仲。」

▼八達通App銀聯二維碼開通教學▼



+ 1

僅六步可完成銀聯二維碼登記 毋須一分鐘

記者實測使用銀聯二維碼功能，僅六個步驟便可完成登記，過程毋須一分鐘。用戶只須在主頁點選「銀聯二維碼付款」，並按「立即開通」，在同意條款與細則後，開啟付款功能，系統將發送驗證碼至手機短訊，完成驗證即可獲得銀聯二維碼。

逾兩成開戶開通八達通App 消費金額高實體卡五成

近年本港盛行電子支付，香港八達通App的普及率亦大幅提升，自2020年6月推出後，目前已有逾兩成本地用戶已開通，消費金額更較實體卡用戶高出50%。不過內地旅客在港逗留時間有限，佔八達通的業務比例並不高，消費金額遠不及港人，每次來港平均消費約為500元內。

八達通App早前已推出卡面商店，內有多款卡通人物，提供予用戶切換卡面。現時卡面角色可免費切換一次，有效期限為三年。

▼2月6日 蓮塘口岸地鐵站及巴士站▼



+ 37

八達通旅客版App支援三間發卡機構信用卡增值

至於便利旅客方面，李玉兒表示，已推出八達通旅客版App，支援蘋果及華為手機，旅客下載後可立即開通，即毋須再到門市購買實體八達通。

該App不採用實名制，旅客在首次下載後，只需要選擇地區，並連接Apple Pay，毋須提供個人資料，便可使用非香港發出的萬事達、銀聯或Visa信用卡，隨時隨地增值，儲值金額與港版相同為3,000元。

八達通旅客版App早在2020年12月疫情初期已推出，惟生不逢時，當時全球正值封關時期，無旅客到港，「得物無所用」，因此直至今時才再度推廣App。李透露，自開關後，下載量相比去年底增急三倍，預期未來將繼續錄得增長。

旅客離港只須點選退卡 餘額退回信用卡帳戶

至於匯率方面，則根據所綁定的信用卡機構，自動兌換至港元付款。旅客在離港後，只須在App點選退卡，餘額將退回信用卡帳戶內。李認為，手機版八達通可幫助旅客省卻時間，「走嗰陣臨急臨忙趕唔切退卡，手機八達通就係最滿意嘅方案。」

她並透露，正密鑼緊鼓在內地的電子媒體，包括小紅書等渠道宣傳，並在各個口岸、機場及高鐵站內，投放廣告提醒旅客下載。她亦指，考慮與旅發局合作，向旅客推廣該八達通App。