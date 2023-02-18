調查︰逾5成西貢受訪小學生得分達心理不健康　團體籲推正向思維

社會競爭激烈，學生從小已面對巨大學業壓力。西貢區多間機構今日（18日）發表《小學生快樂指數調查》，結果顯示該區有逾三成學生不感到幸福，更有逾五成學生的得分顯示心理不健康，估計與自尊感、校園及家庭生活相關。負責調查的機構建議政府應騰出課時增設運動時段，家長亦需鼓勵學生多參與活動。



西貢區快樂人生社區健康推廣計劃籌備委員會、西貢將軍澳婦女會、西貢區津貼小學校長會與明愛專上學院人文及語言學院合作，在去年底在西貢區邀請17間小學參與《小學生快樂指數調查》的問卷調查，共獲2,579人回覆，佔該區高小學生的41%。

約有31.4%學生感不幸福

調查發現，受訪學生的幸福及快樂指數的結果相近，前者有68.6%感到幸福，約18.9%抑鬱不幸福，亦有12.5%心理嚴重不健康，即共有31.4%並不幸福。後者則有約65.3%感到快樂，約22.5%感到一般，更有12.2%表示不快樂，平均指數為6.8（滿分為10）。

調查亦發現，有高達50.7%學生的得分，顯示心理並不健康，存在患精神疾病的風險。調查認為與自尊感最為相關，其他因素則包括學校及家庭生活等。

西貢區快樂人生社區健康推廣計劃籌備委員會主席陳文燕。（大會提供）

籲騰出課時增設運動時段 鼓勵學生多參加校園

委員會主席陳文燕認為，學校和家庭為重要切入點，建議政府須推動學生的正向思維，例如騰出課時增設運動時段，並宣揚關愛校園文化、全方位檢討輔導體系。她亦呼籲家長，應鼓勵學生多參加校園、義工及家庭聚會活動。