活力午餐停供前出事　鄧飛指當局早應叫停：係麻煩但學生安全先行

學校午膳商「活力午餐」爆發食安風波，周四（16日）煞停下周一及二（20及21日）供應，但周五（17日）如常供應。消息指屯門有小學至少三名學生就在周五懷疑進食「活力午餐」飯盒後不適。



立法會教育事務委員會副主席鄧飛批評，為確保學生安全，當發現有食安問題時，衞生當局應即時叫停「活力午餐」供應，他稱明白學校或較難即找替代供應商，但教育局可呼籲坊間非政府組織（NGO）或其他飲食業財團提供協助，解學校之急：「佢繼續供應又唔知咩環節出事，可能聽日再有問題，係麻煩（要即搵替代），但學生安全先行。」



▼2月17日 直擊「活力午餐」元朗厰房▼



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鄧飛認為，當「活力午餐」被揭可能有食安問題時，食環署應即時介入，評估情況後叫停供應。他稱明白突然失去午膳供應「學校好麻煩、好難搵替代」，但昨日即出事，故認為應以學生安全先行：「當務之急應該先暫停，再等化驗結果，佢繼續供應，又唔知自己咩環節出事，可能聽日又會再有問題。」

教育局可制定名冊 再定期監管名冊中飯商確保食物安全

他建議，教育局及食環署等相關政府部門，可呼籲坊間NGO或其他飲食業財團協助，向受影響學校提供飯盒，先解燃眉之急。他又認為，今次事件證明政府有需要重新檢視整體學校飯商供應情況，教育局可制定名冊予學校選擇，以及定期監管名冊內的飯商，確保食物安全。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會副主席陳家珮表示，若有涉及學校的問題，教育局一般會以指引及建議方式交由學校自行決定，如類似今次的事件，是否應用指令模式要求校方暫停使用可能有問題的飯盒供應商，值得檢討：「如果立即停，家長可能會束手無策。」

陳家珮將推動立法會相關事務委員會盡快召開會議討論事件

不過，陳家珮強調，食物安全、特別是涉及小朋友的食物安全非常重要，即使只有0.01%風險亦應馬上處理，日後食物衞生當局及教育局應如何「劃線叫停」，她將會盡快與委員會主席商討，在立法會與教育事務委員會召開聯合會議，討論今次事件。