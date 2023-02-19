台灣入台證︱網簽系統周一早上9時開放即填即出　一文看清需知

台灣大陸委員會在2月14日宣布重開港澳居民到台灣自由行，並於星周一（20日，明日）恢復港澳居民入台證申請，申請網簽的台灣內政部移民署【網路申辦服務】網站亦將於明早9時開放予市民申請，落地簽證暫未恢復。



事隔近三年，不少人或已忘記入台證的申請方法，本文為申請流程及需知，方便有意到台灣旅遊的市民做好準則。只要填寫的資料完整及準確，系統會即時出證，可以即刻出發，網簽免費。



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新增需填任職單位、職稱

港人申請入台證，需要到台灣內政部移民署【網路申辦服務】網站申請俗稱為「網簽」的港澳居民網路申請臨時停留許可，不過系統今晚仍未開放，要到星期一早上9時才開放受理申請。

港人在申請時只需要按指示填寫個人資料，而台灣當局在2019年後新增了數項要填寫的資料項，包括任職單位、職稱、預定出入境日期等。只要填寫的資料完整及準確，系統就會即時核准，便可以將入台證下載到電腦進行列印。

申請資格：

符合其中一項資格者，可登入「內政部移民署」網頁之港澳居民網路申請入台證（網簽）

．香港、澳門出生之永久居民。

．非香港、澳門出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台。

．持有效港澳居民適用之中華民國台灣地區入出境許可證（入臺證）。

（持有外國護照者要以外國人士身份申請赴台，查詢：2887-5011）

非香港澳門出生首次申請者需透過「境外人士線上申辦系統」（即俗稱「雲端申請」）申請，此也適合計劃在台灣停留超過30天或申請多次證者。

港人申請入台證，需要到台灣內政部移民署【網路申辦服務】網站申請俗稱為「網簽」的港澳居民網路申請臨時停留許可。（台灣內政部移民署【網路申辦服務】網站截圖）

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申請須知／應備文件：

1.依有效期3個月以上香港、澳門特區護照或英國BNO護照資料正確輸入網路系統申請。

2.經核准後，自行列印「香港澳門居民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表」1張，連同有效護照、身份證正本及來回機票，於效期內(自許可日起計3個月內)入出境台灣一次，每次停留30日，不得延期。

3.「香港澳門居民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表」具有入境登記表功能，請當事人於入境前在登記表上簽名。

4.費用全免。

填妥資格後需1至2分鐘核準 即時收到入台證

只要輸入資料完整及正確，一般而言在提交申請後的1至2分鐘就會核準並收到入台證，如果不成功可以嘗試重新提交申請，但如果在提交申請後才發現資料有誤，就要親身前往香港台灣經濟文化辦事處辦理更正，所以在提交前要先檢查消楚是否有誤。

疫情期間暫停受理落地簽證

至於沒有事先辦理入台證的旅客，可在抵達台灣辦理落地簽證，但同樣只限適合「網簽」的三類人士，不過疫情期間暫停受理。

過往在辦理落地簽證時，需要在機場填寫申請書及出示30日內的來回機票及香港護照，並支付300元台幣，而能辦理落地簽證的機場只有台灣本島和港口，部份台灣離島的入境處可能未有提供此服務。