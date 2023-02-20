疫情．最新｜口罩令延長兩周至3.8　近八個月首錄零死亡

衞生署今日（22日）公布新增129宗核酸檢測確診個案；單日沒有染疫死亡個案，是2022年7月9日以來，首度死亡清「零」。



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▼2月23日通關．疫情報道▼

▼2月22日 上水鳳溪第一小學跨境生回港上課▼



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▼2月22日通關．疫情報道▼

【22:46】醫務衞生局就口罩令刊憲，由2月23日延長至3月8日，在這兩周內指示維持與現在一樣，市民在公共交通、港鐵付費區域公、指定處所及指明眾地方必須佩戴口罩。

【22:05】衞生署今日（22日）公布新增129宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日取消隔離令起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為6,576宗；今日沒有錄得與新冠病毒有關之死亡個案，自今年1月30日起計，累計相關的死亡個案有114宗，是自去年7月9日錄得零死亡後，近八個月內首次再現零死亡。

【10:28】跨境學童本月8日起分兩階段回港上課，今日（22日）起再擴展至小學、幼稚園及特殊學校學生。上水鳳溪第一小學迎來第一次回校上課的學生，大約有四、五十位同學，由學校安排校巴接送，雖然其中一輛校巴因塞車遲到近半小時回校，但仍無損同學仔首日回校興奮心情。

▼2月21日 基督教勵行會舉行招聘會▼



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▼2月21日通關．疫情報道▼

【18:43】衞生署今日（21日）公布新增131宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日取消隔離令起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為6,447宗；今日新增2宗與新冠病毒有關之死亡個案，自今年1月30日起計，累計相關的死亡個案有114宗。

【18:30】教育局公布學校快測安排

• 中學由3月1日起取消中學生每日回校前必須完成一次快測的要求。

• 小學、幼稚園及特殊學校小學、幼稚園及特殊學校(包括宿舍部)的學生每日回校前必須完成 一次快測的要求暫維持至3月15日。教育局會檢視情況並適時公布往後的安排。

【17:00】香港故宮文化博物館館長吳志華今日（21日）表示，本港與內地通關後訪客人數增加，過去一星期，非本地訪客數字增加，大部份為自遊行，來自內地的訪客佔當中兩成，另有一成訪客來自亞洲及歐美地區，預計未來訪客數字會不斷上升。他預告，博物館未來會作出票務調整。

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【16:51】隨著香港與內地通關，旅遊飲食業漸恢復，但同面對人手不足及請人難問題。基督教勵行會今日（21日）在九龍灣舉行招聘會，提供約2,800個職位空缺。現場有酒店業人士稱疫情期間流失逾兩成人手，加上通關後需求增，請人要上調薪酬，普遍比疫情前高2,000至3,000元。同場也有餐飲業界表示，其集團各餐廳合計每日仍有80至90個空缺，人工也有上調，如店務員的月薪也比去年上升800至1,000元。

【14:15】今日是台灣恢復港澳居民台灣自由行的第二日，在疫情三年後終於可以到台灣自由行，兩位來自澳門的女遊客特意經香港機場前往台灣：「平咗二千幾蚊，時間又啱啲。」另有港人與台灣朋友分隔三年，一知悉可自由行入台後就立即起程，而亦有港人趁有空，即與到台灣享受「一人深度之旅」。

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▼2月20日通關．疫情報道▼

【23:52】政務司司長陳國基和勞工及福利局局長孫玉菡今日（20日）在廣州出席由粵、港、澳三地政府合辦的「第一屆粵港澳大灣區人才服務高質量發展大會」高峰論壇。陳國基指香港在「一國兩制」下能充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，吸引海外優質人才到來發展，而去年12月底落實一系列吸納人才措施亦反應熱烈。

孫玉菡表示，「高端人才通行證計劃」八個星期內一共收到超過10,000份申請，收入每年超過250萬港元約佔申請總數的六分之一，「這個算不錯！」

【19:00】衞生署今日（20日）新增134宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日取消隔離令起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為6,316宗；今日新增3宗與新冠病毒有關之死亡個案，自今年1月30日起計，累計相關的死亡個案有112宗。

【07:00】《財政預算案》將在本周三（22日）公布，消費券會否連續第三年派發，為外界關注的焦點之一。近月已陸續有政黨或商會等，已對此發表意見，大部份均表示歡迎，僅新民黨及四大會計師之一的安永，因擔心政府財赤等問題，提出反對建議。至於社協則認為「精準扶貪」，相比派消費券更為有效。

▼2月19日 直擊上水貨集團交收三部曲▼



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▼2月15日 觀音借庫吸引數百善信求好運▼



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▼2月14日 248對新人註冊疫後新高▼



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▼2月18日 內地首場DSE文憑試模擬試▼

