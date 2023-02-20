疫情．最新｜增134宗核酸檢測確診、3人不治　台灣恢復自由行

衞生署今日（20日）公布新增134宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日取消隔離令起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為6,316宗；今日新增3宗與新冠病毒有關之死亡個案，自今年1月30日起計，累計相關的死亡個案有112宗。



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▼2月20日通關．疫情報道▼

【23:52】政務司司長陳國基和勞工及福利局局長孫玉菡今日（20日）在廣州出席由粵、港、澳三地政府合辦的「第一屆粵港澳大灣區人才服務高質量發展大會」高峰論壇。陳國基指香港在「一國兩制」下能充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，吸引海外優質人才到來發展，而去年12月底落實一系列吸納人才措施亦反應熱烈。

孫玉菡表示，「高端人才通行證計劃」八個星期內一共收到超過10,000份申請，收入每年超過250萬港元約佔申請總數的六分之一，「這個算不錯！」

【19:00】衞生署今日（20日）新增134宗核酸檢測確診個案，自今年1月30日取消隔離令起計，累計化驗所陽性核酸檢測數字為6,316宗；今日新增3宗與新冠病毒有關之死亡個案，自今年1月30日起計，累計相關的死亡個案有112宗。

【07:00】《財政預算案》將在本周三（22日）公布，消費券會否連續第三年派發，為外界關注的焦點之一。近月已陸續有政黨或商會等，已對此發表意見，大部份均表示歡迎，僅新民黨及四大會計師之一的安永，因擔心政府財赤等問題，提出反對建議。至於社協則認為「精準扶貪」，相比派消費券更為有效。

▼2月19日 直擊上水貨集團交收三部曲▼



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▼2月15日 觀音借庫吸引數百善信求好運▼



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▼2月14日 248對新人註冊疫後新高▼



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▼2月18日 內地首場DSE文憑試模擬試▼

