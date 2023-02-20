初選案．第11天｜新東論壇上　梁國雄預言或會被控顛覆國家政權罪

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊續審，審訊進入第11天，認罪的區諾軒今（20日）繼續在西九龍法院（暫代高等法院）作供，控方並播出2020年6月，在蘋果大樓內舉行的新界東選區選舉論壇片段。不認罪的「長毛」梁國雄在會上說，他每年都否決財政預算案，更「預言」日後或會被控顛覆國家政權相關罪名，公眾席聞梁當年發言即傳出起哄聲。此外，已認罪的劉頴匡說：「(是次初選)完全信任戴耀廷教授，區諾軒前議員，呢兩位德高望重嘅人物。」連日來冷靜作供的區諾軒，此時也輕輕展露笑容。



辯方要求控方更清析表明其指控

在播放片段前，代表何桂藍的大律師要求控方指出會用那些部份的片段指控何，法官李運騰亦指辯方需知道控方依頼理據，例如若其他發言者的話會用以指控受審的被告，好讓辯方能作出反對。控方稱會依頼各人論壇上’的說話。惟李官再舉例稱，若有人在論壇中講「Hello」，不可能是其依證據一部份，控方初稱可在結案陳辭時指出，何的律師表示質疑，控方最後答應會在辯方盤問區諾軒前，指講會引用那些部份指控各被告。控方亦表明，其他人士發言時，而受審的被告在場，當中涉及的發言，亦可用以指控被告。

新東論壇上主要出席者的發言。(詳看下圖)

鄒家成稱要對抗中國殖民

控方其後開始播放於2020年6月28日舉行的新界東選舉論壇，共有12團隊出席。其中鄒家成表示，其參選是要代表香港民族意志，對抗中國殖民，而具「攬炒」意志的抗爭者，可衝擊體制。何桂藍則指「中共資金蠶食香港嘅經濟結構。」

梁國雄稱每年都否決財政預算案

梁國雄則解釋未有簽署《墨落無悔》聲明書，認為只是重覆「35+」的初衷，又強調他任議員期間，每年都會否決財政預算案；劉頴匡則說：「(是次初選)完全信任戴耀廷教授，區諾軒前議員，呢兩位德高望重既人物。」連日來冷靜作供的區諾軒，此時也輕輕展露笑容。

區諾軒看到論壇片段時，數度禁不住掩嘴而笑。(羅君豪攝)

嘉賓質疑是否要讓梁做足200年

梁國雄其後指，《國安法》生效後，他或被控煽動顛覆國家政權，引來庭上旁聽人士起哄，在場職員揚手示意各人保持安靜。惟論壇上的嘉賓卻質疑，為何要繼續選梁入立法會，謂：「你做咗20年，我地係咪要畀你做200年呢？」旁聽人士也發出笑聲，連在證人席的區諾軒也掩咀而笑。梁國雄則指應由選民決定。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

+ 11

16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

+ 11

案件編號：HCCC 69/2022