反修例｜有被捕者無被起訴　仍遭拒申請回鄉證　張欣宇批安排無理

政府不時鼓勵市民到大灣區發展，保安局局長鄧炳強更曾指，會與商界合作，協助涉反修例示威被捕或入獄的青年，北上到大灣區工作。適逢中港迎來全面通關，卻有曾被捕的青少年指，即使未曾被控告，但仍遭拒申請回鄉證，無法到內地。

香港新方向立法會議員張欣宇表示，近日收到約30宗相關個案求助，他們曾渉2019年社會運動曾被捕，全部都被拒申請回鄉證。其中有人趕回內地探家人最後一面；有人因工作需要而到內地，否則面臨解僱。他又說，有一名十多歲的少年，曾身處示威現場時未有攜帶身份證，一度被帶回警署，其後家長到警署為他出示身份證已獲釋，惟近日亦未能成功申請回鄉證。張欣宇批評：「無理由因為曾經被拘捕過，就唔畀再返內地，呢個我覺得係講唔通嘅。」



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鄧炳強去年曾不止一次提到，重視在囚青年的更生安排，並指當局與商界合作，安排有意北上的青年，在出獄後到大灣區工作。

張欣宇：收到約30宗個案無法北上

言猶在耳，卻有市民被拒諸門外，甚至無法申請回鄉證。張欣宇指，接到大約30宗個案無法北上的個案，全部都曾於反修例示威被捕，當中20宗已轉交保安局跟進。他續指，個案涉及不同年齡層，最年輕只有十多歲，較年長的亦有40多歲，當中部份人只是曾經被捕，但從未被起訴；有人被起訴後但脫罪；亦有人罪成並已完成服刑。

立法會議員張欣宇。（資料圖片／廖雁雄攝）

有個案曾無帶身份證被帶回警署

張欣宇表示，求助者都面對不同困難，當中有人趕回內地見家人最後一面；有人因無法北上工作面臨被解僱。他指，其中一宗個案，涉及一名十多歲的少年，當時他正身處示威現場，警員截查他及同行的一群人。當時其他人都能出示身份證，即時獲放行；然而少年仍未有攜帶身份證外出的習慣，結果被帶回警署。其父母到警署出示少年的身份證後便獲釋，一直未被起訴。張欣宇指，相關情況甚至未必算是拘捕，卻都未能申請回鄉證。

在眾多求助個案當中，張欣宇指暫時只有一宗可獲重發回鄉證，同樣涉及一名青年。他指，當時青年身處示威現場，同行有人袋內有鐳射筆，結果各人一同被捕。不過，該青年並未被起訴；而攜帶鐳射筆的人士，亦最終脫罪。該青年之前同樣被拒申請回鄉證，張之後將其個案轉介予保安局處理，近幾天終獲重發回鄉證，但暫時未起行到內地。

▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼



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張欣宇表示，各人理應有權出入自己國家，「無理由因為曾經被拘捕過，就唔畀再返內地，呢個我覺得係講唔通嘅」。他又指，現時大方向是協助年輕人解決問題，「返唔到內地正正係佢哋所面對嘅問題。」

未知為何內地知悉各人被捕

上述個案有不少人未被起訴，為何仍會被拒回內地，內地當局又如何知悉他們曾被捕？張欣宇坦言未探究相關問題，未知道兩地相關部門是否有溝通。

保安局回覆表示，如收到任何關於申請回鄉證的查詢或求助，會轉交相關部門或機構跟進，目前收到約20個查詢或求助。局方又指，香港警方並沒有將任何被捕人士的資料，交給內地的執法單位。